СК: во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека

Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек, сообщил Следственный комитет. Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщили в ведомстве

Фото: Юлия Морозова / Reuters

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек, сообщает Следственный комитет.

В ведомстве уточнили, что «число погибших еще возрастет».

Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, добавили в СК.

Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Его, а также боеприпасы изъяли следователи. Кроме этого, террористы использовали «легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала», сообщили в ведомстве.

Открывшие стрельбу в «Крокус Сити Холле» были задержаны, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту Владимиру Путину. Были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые участвовали в нападении на торговый центр.

Автомобиль с подозреваемыми нашли в Брянской области, сообщал депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн. Машину «Рено», на которой передвигались подозреваемые, нашли ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области. Автомобиль не остановился после требований полицейских — по нему открыли огонь. «Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — заявил он. Второго подозреваемого нашли и задержали около 3:50 мск. СК позднее сообщил, что были задержаны четверо подозреваемых.

В списке погибших, который опубликовал минздрав Подмосковья, значатся на момент написания заметки 37 человек. МЧС также опубликовало список с пострадавшими во время теракта — в нем 107 человек. Госпитализированы были 126 человек, сообщал минздрав Московской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне — в пятницу вечером в здание ворвались вооруженные автоматами боевики. Они начали стрелять по находившимся в торговом центре людям. После этого террористы подожгли помещения — возник пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Выгорела часть помещений, часть конструкций крыши обрушилась. Пожар был локализован. В тушении пожара принимали участие 500 человек и несколько пожарных вертолетов.