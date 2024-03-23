Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»

В поименном списке 37 человек. Следователи сообщили, что число жертв теракта выросло до 93

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Минздрав Подмосковья опубликовал на своем сайте список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», в нем 37 человек.

Следственный комитет позже сообщил, что, по последним данным, в результате атаки погибли 93 человека, и это число вырастет. Причиной гибели людей СК называет огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

В списке пострадавших, который ранее представило подмосковное министерство, значились 126 человек (из которых погибли пятеро). Глава региона Андрей Воробьев со своей стороны говорил о 115 госпитализированных, а МЧС опубликовало перечень из 107 пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы и области выплатят пострадавшим компенсации в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Атака произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди открыли стрельбу из автоматов. По данным СК, они также применили легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь концертный зал. Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что в связи с терактом задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в машине у подозреваемых нашли оружие и паспорта Таджикистана. Власти республики ранее сообщили, что не получали от российских властей официальную информацию о причастности граждан страны к теракту.