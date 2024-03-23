 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В поименном списке 37 человек. Следователи сообщили, что число жертв теракта выросло до 93
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Минздрав Подмосковья опубликовал на своем сайте список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», в нем 37 человек.

Следственный комитет позже сообщил, что, по последним данным, в результате атаки погибли 93 человека, и это число вырастет. Причиной гибели людей СК называет огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»

В списке пострадавших, который ранее представило подмосковное министерство, значились 126 человек (из которых погибли пятеро). Глава региона Андрей Воробьев со своей стороны говорил о 115 госпитализированных, а МЧС опубликовало перечень из 107 пострадавших.

Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек
Общество
Фото:Юлия Морозова / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы и области выплатят пострадавшим компенсации в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Атака произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди открыли стрельбу из автоматов. По данным СК, они также применили легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь концертный зал. Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что в связи с терактом задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в машине у подозреваемых нашли оружие и паспорта Таджикистана. Власти республики ранее сообщили, что не получали от российских властей официальную информацию о причастности граждан страны к теракту.

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Опубликован список погибших в теракте

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Появились первые подробности задержания террористов

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минздрав «Крокус Сити Холл» Подмосковье пострадавшие
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Как спасатели разбирают завалы в «Крокус Сити Холле». Видео Общество, 12:25
Шольц осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» Политика, 12:23
Террористы заранее подготовили отход из «Крокус Сити» Общество, 12:21
Минздрав Подмосковья обновил список погибших при теракте в «Крокусе» Общество, 12:15
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 12:10
Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж Общество, 12:07 
Старт чемпионата России по биатлону в Тюменской области перенесли Спорт, 12:04
МЧС начало разбор завалов в «Крокусе» после теракта Общество, 12:02
Номера горячих линий для близких пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 11:57
В ФСБ заявили о планах террористов из «Крокуса» прорваться на Украину Политика, 11:53
Подозреваемых в нападении на «Крокус» задержали близ границы с Украиной Политика, 11:45
Второй матч плей-офф КХЛ отменили из-за теракта в «Крокусе» Спорт, 11:28
Собянин пообещал пострадавшим при теракте компенсации в размере до ₽3 млн Общество, 11:23
Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек⁠ Общество, 11:21