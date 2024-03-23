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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта в «Крокусе»

Посол: гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Раненый находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Белорусское посольство вслед за президентом Александром Лукашенко выразило соболезнования россиянам

Один гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Об этом сообщил белорусский посол в России Дмитрий Крутой.

«По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждем публикации данных по погибшим», — рассказал дипломат, комментарий которого опубликован в телеграм-канале посольства.

Посольство выразило «самые глубокие и искренние соболезнования братскому российскому народу и семьям погибших граждан». «Всеми мыслями находимся с медиками, которые делают всё возможное, чтобы спасти жизни пострадавших», — заявили в дипмиссии.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошло вечером 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

В здании также начался пожар. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 12,9 тыс. кв. м, к 0:56 мск его локализовали. По словам подмосковного губернатора Андрея Воробьева, эпицентром пожара стал зрительный зал, крыша над ним рухнула. Спасатели ведут разбор завалов.

По последним данным Следственного комитета, в результате нападения погибли более 60 человек. Ведомство отметило, что число жертв может вырасти. Минздрав сообщил, что среди погибших есть трое детей. По словам Воробьева, в больницах находятся 115 человек, в том числе пятеро детей.

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СК завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). В Кремле сообщили, что руководители ФСБ, СК и Росгвардии доложили о ходе расследования президенту Владимиру Путину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале посольства республики. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в тексте соболезнований.

Глава государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Лукашенко выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание.

Соболезнования также выразили власти Китая, Франции, Италии, Испании и других стран, а также Совет безопасности ООН.

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Теги
теракт Белоруссия «Крокус Сити Холл» раненые пострадавшие посол посол Белоруссии
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