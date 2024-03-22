Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Президент Белоруссии осудил нападение на концертный зал и выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале посольства республики.

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в тексте соболезнований.

Глава государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Лукашенко выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание.

Вечером 22 марта произошло вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что нападавшие бросили «гранату или зажигательную шашку», в здании начался пожар. Есть погибшие и раненые. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.