Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале посольства республики.
«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в тексте соболезнований.
Глава государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Лукашенко выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание.
Вечером 22 марта произошло вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что нападавшие бросили «гранату или зажигательную шашку», в здании начался пожар. Есть погибшие и раненые. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться