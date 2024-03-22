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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Президент Белоруссии осудил нападение на концертный зал и выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале посольства республики.

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в тексте соболезнований.

Глава государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Лукашенко выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта произошло вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что нападавшие бросили «гранату или зажигательную шашку», в здании начался пожар. Есть погибшие и раненые. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.

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Елена Чернышова
Александр Лукашенко теракт Крокус Сити Холл
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