 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Франция, Великобритания, Испания и Италия осудили теракт в «Крокусе»

МИД Франции назвал теракт в «Крокус Сити» отвратительными действиями
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Франция, Великобритания, Испания и Италия выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити», осудив подобные действия. Париж призвал «пролить полный свет» на ситуацию
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Произошедшее в «Крокус Сити Холле» отвратительно, заявили в МИД Франции. «Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с русским народом. Необходимо пролить полный свет на эти отвратительные действия», — говорится в сообщении дипведомства в X.

Также теракт в «Крокус Сити» осудило посольство Великобритании в России. В телеграм-канале дипмиссии сказано: «Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий».

Глава МИД Италии Антонио Таяни написал в X, что связался с поверенным в делах в России и следит за ситуацией вместе с кризисным подразделением дипведомства. «Я выражаю осуждение всех форм терроризма и солидарность с семьями жертв», — заявил он.

Посольство Италии в России опубликовало в X телефон кризисного отдела, по которому можно позвонить в случае чрезвычайной ситуации.

Мадуро назвал теракт в «Крокусе» жестоким нападением на мирных людей
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

МИД Испании в связи с терактом в «Крокус Сити» заявил, что Барселона «осуждает любые формы насилия». «Мы встревожены новостями, поступающими из России. Наша солидарность с жертвами, их семьями и российским народом», — говорится в публикации дипведомства в X.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба, после произошел пожар. Источник РБК говорил о как минимум пяти нападавших в камуфляже, Росгвардия сообщала, что на месте происшествия ведутся поиски преступников.

Читайте на РБК Pro
Следователь вызвал на допрос. Инструкция для свидетеля
Как выиграть суд у поставщика из Китая
5 ошибок работодателя при сокращении штата, которые приведут его в суд
Гонконг привлекает низкими налогами. Но за что придется дорого заплатить

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

В связи с произошедшим высказались власти и других стран, в частности, США, Евросоюза, Турции, Греции, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и ряда других.

Армения, Азербайджан и Узбекистан осудили теракт в «Крокусе»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться

Новые кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокуса» из-за сильного задымления

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция Великобритания Испания Италия соболезнования осуждение Крокус Сити Холл теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 01:40
Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Белгородской области Политика, 01:32
Дептранс снял ограничения, введенные после атаки на «Крокус Сити» Общество, 01:30
Новые кадры тушения пожара в «Крокус Сити Холл» Общество, 01:28
Мурашко сообщил о состоянии госпитализированных после теракта в «Крокусе» Политика, 01:22
РЖД разрешили вернуть билеты без сбора после теракта в «Крокус Сити» Общество, 01:05
В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности Политика, 01:00
Пожар в «Крокус Сити» локализовали на 13 тыс. кв. м Общество, 00:58
Посольство США объяснило публикацию предупреждения о теракте в Москве Политика, 00:55
Франция, Великобритания, Испания и Италия осудили теракт в «Крокусе» Политика, 00:53
Воробьев провел оперативный штаб по теракту в «Крокус Сити Холле» Общество, 00:49
Минюст внес в реестр иноагентов «Викимедиа РУ» и ведущего Набутова Политика, 00:49
СОБР покинул горящий «Крокус Сити» из-за невозможности там находиться Общество, 00:46
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте Общество, 00:42