Франция, Великобритания, Испания и Италия осудили теракт в «Крокусе»

Франция, Великобритания, Испания и Италия выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити», осудив подобные действия. Париж призвал «пролить полный свет» на ситуацию

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Произошедшее в «Крокус Сити Холле» отвратительно, заявили в МИД Франции. «Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с русским народом. Необходимо пролить полный свет на эти отвратительные действия», — говорится в сообщении дипведомства в X.

Также теракт в «Крокус Сити» осудило посольство Великобритании в России. В телеграм-канале дипмиссии сказано: «Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий».

Глава МИД Италии Антонио Таяни написал в X, что связался с поверенным в делах в России и следит за ситуацией вместе с кризисным подразделением дипведомства. «Я выражаю осуждение всех форм терроризма и солидарность с семьями жертв», — заявил он.

Посольство Италии в России опубликовало в X телефон кризисного отдела, по которому можно позвонить в случае чрезвычайной ситуации.

МИД Испании в связи с терактом в «Крокус Сити» заявил, что Барселона «осуждает любые формы насилия». «Мы встревожены новостями, поступающими из России. Наша солидарность с жертвами, их семьями и российским народом», — говорится в публикации дипведомства в X.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба, после произошел пожар. Источник РБК говорил о как минимум пяти нападавших в камуфляже, Росгвардия сообщала, что на месте происшествия ведутся поиски преступников.

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

В связи с произошедшим высказались власти и других стран, в частности, США, Евросоюза, Турции, Греции, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и ряда других.