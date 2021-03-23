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Telegram опроверг заявление РФПИ об инвестициях в мессенджер

Ранее представитель РФПИ сообщил, что совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram
Илья Перекопский
Илья Перекопский (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Вице-президент Telegram Илья Перекопский в разговоре с РБК опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобрел облигации Telegram.

Ранее представитель фонда сообщил «РИА Новости», что РФПИ проинвестировал Telegram. Собеседник сообщал, что деньги были вложены совместно с фондом из Абу-Даби (ОАЭ) Mubadala Investment Company. Сумма сделки не называлась.

РБК направил запрос в РФПИ. Представитель Mubadala сказал РБК, что в настоящий момент фонд не готов представить официальной позиции по вопросу инвестиций в Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что удалось привлечь от продажи бондов более $1 млрд. «Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности… Конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем», — заявил он.

Два инвестиционных фонда из Абу-Даби сообщили, что вложили в компанию Дурова $150 млн. Как сообщили в совместном заявлении компании Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners, они приобрели пятилетние конвертируемые облигации Telegram на $75 млн каждая.

Как ранее писал РБК, Telegram Group 12 марта разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

По информации на сайте РФПИ, договоренность о создании совместного с Mubadala фонда на $2 млрд была достигнута в 2013 году. «Вложения фонда будут осуществляться в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики, тем самым стимулируя приток прямых иностранных инвестиций в Россию. Создание фонда полностью отвечает задачам и целям Mubadala по наращиванию присутствия на ключевых международных рынках», — говорилось в сообщении РФПИ.

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