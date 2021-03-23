Telegram опроверг заявление РФПИ об инвестициях в мессенджер

Ранее представитель РФПИ сообщил, что совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram

Илья Перекопский (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Вице-президент Telegram Илья Перекопский в разговоре с РБК опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобрел облигации Telegram.

Ранее представитель фонда сообщил «РИА Новости», что РФПИ проинвестировал Telegram. Собеседник сообщал, что деньги были вложены совместно с фондом из Абу-Даби (ОАЭ) Mubadala Investment Company. Сумма сделки не называлась.

РБК направил запрос в РФПИ. Представитель Mubadala сказал РБК, что в настоящий момент фонд не готов представить официальной позиции по вопросу инвестиций в Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что удалось привлечь от продажи бондов более $1 млрд. «Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности… Конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем», — заявил он.

Два инвестиционных фонда из Абу-Даби сообщили, что вложили в компанию Дурова $150 млн. Как сообщили в совместном заявлении компании Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners, они приобрели пятилетние конвертируемые облигации Telegram на $75 млн каждая.