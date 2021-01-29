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Технологии и медиа ,  
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РФПИ выкупил долю у Alibaba в российском AliExpress

РФПИ вместе с ближневосточными фондами выкупили 7,85% акций AliExpress Россия у Alibaba Group, в результате чего доля китайской стороны в СП составит менее 50%. Однако голосующее большинство и раньше было у российских инвесторов
Mail.ru Group MAIL 1 979,6 +0,02% Купить
Alibaba BABA $256,02 -1,94% Купить
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими суверенными фондами Ближнего Востока выкупили 7,85% акций в совместном предприятии AliExpress Россия у Alibaba Group, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда. РФПИ зарезервировал право на выкуп этого пакета акций еще при создании СП в 2019 году, соответствующий опцион был реализован 28 января этого года.

До сих пор Alibaba Group принадлежало около 55,7% AliExpress Russia, следует из отчетности китайской компании за 2020 год. То есть по итогам сделки ее доля снизится до 47,85% акций. При этом у Alibaba не было голосующего большинства для контроля совместного предприятия.

В сообщении РФПИ указано, что сделка «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров». Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей AliExpress Россия, в том числе, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн». Он также рассчитывает, что в перспективе СП станет одним из крупнейших маркетплейсов Европы.

Глава инвестиционной платформы Mubadala Investment Company в России и СНГ Фарис Аль-Мазруи также подчеркнул, что совместный проект стал особенно актуальным, поскольку «социальные и экономические последствия коронавируса продолжат стимулировать спрос в сегменте электронной коммерции».

Alibaba Group, «МегаФон», Mail.ru Group, и РФПИ завершили создание совместного предприятия AliExpress Россия в октябре 2019 года. Alibaba инвестировала в проект около $100 млн и получила 55,7% в капитале, «МегаФон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. При этом голосующие доли распределялись следующим образом: у Alibaba Group было 49,9%, у «МегаФона» — 30,2%, у Mail.Ru Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.

РБК направил запрос в «МегаФон» и Mail.ru Group.

Автор
Владислав Скобелев
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