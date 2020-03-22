Патриарх увидел в коронавирусе повод укрепить веру в Бога

По словам патриарха Кирилла, вирус был послан Богом, чтобы человеческая цивилизация осознала границы своих возможностей и собственную хрупкость

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Распространение нового коронавируса — возможность подумать не только о гневе Божьем, но и о его милости, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского, передает «РИА Новости».

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — сказал он.

Вирус был послан Богом, чтобы человеческая цивилизация, которую патриарх считает самоуверенной, поняла границы своих возможностей и осознала собственную хрупкость, добавил Кирилл. «Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», — добавил патриарх.

Из-за эпидемии коронавируса патриарх Кирилл ранее утвердил санитарные нормы, которые должны соблюдать все священнослужители Русской православной церкви. Такое решение в соответствующей инструкции пояснили как «следование словам Священного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего».