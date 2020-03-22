Патриарх увидел в коронавирусе повод укрепить веру в Бога

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Эксперты назвали необходимые для приостановки работы метро процедуры Общество, 15:23 Хуснуллин объявил о строительстве новых инфекционных боксов в регионах Общество, 15:23 Результаты теста подтвердили коронавирус у экс-игрока «МЮ» Феллайни Спорт, 15:08 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 15:05 Скелетонисты Трегубов и Никитина выиграли золото чемпионата России Спорт, 14:58 Президент Болгарии наложил вето на закон о ЧП из-за коронавируса Политика, 14:54 Чувственная физика: зачем смотреть спектакль «Созвездия» Стиль, 14:45 Власти исключили вариант с «жестоким карантином» в России Общество, 14:43 Чемпион НХЛ Сергей Немчинов стал спортивным директором «Адмирала» Спорт, 14:29 Верховный лидер Ирана счел странным желание США помочь в борьбе с вирусом Политика, 14:14 В Италию вылетел первый самолет ВКС для помощи в борьбе с вирусом Общество, 14:07 Патриарх увидел в коронавирусе повод укрепить веру в Бога Общество, 14:01 СК возбудил дело из-за убийства жениха на свадьбе в Нижневартовске Общество, 13:23 «РИА Новости» узнали о возможных мерах властей по борьбе с коронавирусом Общество, 13:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Патриарх увидел в коронавирусе повод укрепить веру в Бога

По словам патриарха Кирилла, вирус был послан Богом, чтобы человеческая цивилизация осознала границы своих возможностей и собственную хрупкость
Фото: Global Look Press

Распространение нового коронавируса — возможность подумать не только о гневе Божьем, но и о его милости, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского, передает «РИА Новости».

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — сказал он.

Вирус был послан Богом, чтобы человеческая цивилизация, которую патриарх считает самоуверенной, поняла границы своих возможностей и осознала собственную хрупкость, добавил Кирилл. «Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», — добавил патриарх.

Из-за вируса патриарх попросил священников не давать руки для целования
Общество

Из-за эпидемии коронавируса патриарх Кирилл ранее утвердил санитарные нормы, которые должны соблюдать все священнослужители Русской православной церкви. Такое решение в соответствующей инструкции пояснили как «следование словам Священного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего».

Согласно ней, священников попросили не давать прихожанам целовать себе руку. Иконы же, кресты и Евангелие после «каждого лобзания» теперь будут протирать с использованием дезинфицирующего средства.

Также новые правила затронули обряды причастия и крещения. Ложечку для вина будут протирать платком, пропитанным спиртом, а купель — промывать дезинфицирующей жидкостью.

По последним данным оперативного штаба, в России коронавирусом заразились 306 человек. За прошедшие сутки новые случаи заболевания выявили в 18 регионах страны. Всего под наблюдением врачей в связи с эпидемией остаются 36 540 человек, а 16 уже выздоровели.

Авторы: Андрей Гатинский, Виктория Полякова
Теги: патриарх Кирилл, коронавирус, религия
Материалы по теме
«РИА Новости» узнали о возможных мерах властей по борьбе с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за 50 тыс. россиянами из-за вируса
Общество
На Сахалине предварительно выявили первые случаи заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter