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Пандемия коронавируса ,  
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Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус

По распоряжению главного раввина России в Москве были закрыты три синагоги. Источники РБК в еврейской общине сообщили о диагнозе двусторонняя пневмония у одного из раввинов
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В московском регионе были закрыты три синагоги по распоряжению главного раввина России Берл Лазара. Речь идет о синагогах в Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще, а также в общинных центрах на Большой Бронной и в подмосковной Жуковке.

«Такое решение принято в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции», — сообщается на странице Лазара в Facebook. Берл Лазар поручил раввинам в регионах принять аналогичное решение.

Как сообщили РБК два источника в еврейской общине, в настоящее время раввин из общины на Большой Бронной находится в реанимации с диагнозом двусторонняя пневмония в одной из московских больниц. Община рассчитывает на отрицательный диагноз на коронавирус, сказал один из собеседников РБК.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы говорили, что всех больных пневмонией проверяют на коронавирус.

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Второй собеседник РБК в общине рассказал также, что раввин присутствовал на праздновании Пурима, проходившем две недели назад. Другие присутствовавшие на празднике позднее получили от общины письма с рекомендациями (есть у РБК) оставаться дома «до нового уведомления» и перейти в режим самоизоляции.

В среду, 18 марта, мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. За последние сутки в Москве был выявлен 31 случай заражения коронавирусом, по информации оперативного штаба, все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Авторы: Егор Губернаторов, Кирилл Сироткин
Теги: синагога, еврейская община, коронавирус
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