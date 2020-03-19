Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус

По распоряжению главного раввина России в Москве были закрыты три синагоги. Источники РБК в еврейской общине сообщили о диагнозе двусторонняя пневмония у одного из раввинов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В московском регионе были закрыты три синагоги по распоряжению главного раввина России Берл Лазара. Речь идет о синагогах в Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще, а также в общинных центрах на Большой Бронной и в подмосковной Жуковке.

«Такое решение принято в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции», — сообщается на странице Лазара в Facebook. Берл Лазар поручил раввинам в регионах принять аналогичное решение.

Как сообщили РБК два источника в еврейской общине, в настоящее время раввин из общины на Большой Бронной находится в реанимации с диагнозом двусторонняя пневмония в одной из московских больниц. Община рассчитывает на отрицательный диагноз на коронавирус, сказал один из собеседников РБК.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы говорили, что всех больных пневмонией проверяют на коронавирус.