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Мишустин посоветовал пожилым людям перейти в режим самоизоляции

Пожилые люди находятся в группе риска в связи с распространением коронавируса и должны соблюдать домашний режим, заявил глава правительства. Он также обратился к губернаторам с призвывом принять меры, аналогичные московским
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал пожилых людей оставаться дома и заботиться о своем здоровье, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по «Интерфаксу»).

По словам премьера, именно пожилые находятся в группе риска.

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Мишустин также обратился к губернаторам и главам российских регионов с  призывом принять меры, аналогичные объявленным московскими властями, по предупреждению заражения коронавирусом пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Сегодня мэр Москвы обратится с указом к таким людям, и мы надеемся, что в регионах страны это также сделают многие губернаторы», — сказал глава правительства России на совещании с вице-премьерами.

Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим
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Утром в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили о новых мерах борьбы с инфекцией. Жителей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями попросили оставаться на домашнем режиме и не выходить на улицу. При этом им обещана единовременная выплата: в Москве — 4 тыс. руб., в Московской области — 3 тыс. руб.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, правительство, Михаил Мишустин
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