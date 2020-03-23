Мишустин посоветовал пожилым людям перейти в режим самоизоляции

Пожилые люди находятся в группе риска в связи с распространением коронавируса и должны соблюдать домашний режим, заявил глава правительства. Он также обратился к губернаторам с призвывом принять меры, аналогичные московским

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал пожилых людей оставаться дома и заботиться о своем здоровье, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по «Интерфаксу»).

По словам премьера, именно пожилые находятся в группе риска.

Мишустин также обратился к губернаторам и главам российских регионов с призывом принять меры, аналогичные объявленным московскими властями, по предупреждению заражения коронавирусом пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.