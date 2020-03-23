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В России запретят ловлю плотоядных косаток и каспийского тюленя

Изменения в Красную книгу в России внесут впервые за 20 лет. Популяция тюленей сократилась почти на 80%, а плотоядных косаток осталось несколько сотен особей, заявили власти
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Дальневосточную популяцию плотоядной косатки и каспийского тюленя внесут в Красную книгу России, сообщил журналистам представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных. И впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита», — сказала Абрамченко.

Таким образом вице-премьер поддержала решение комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам и экспертов Российской академии наук, выступивших за необходимость защитить популяцию каспийского тюленя и косатки от исчезновения.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, по состоянию на 2019 год в мире осталось 43–66 тыс. каспийских тюленей, популяция которых с начала XX века по 2012 год сократилась на 77,5%. Численность дальневосточной плотоядной косатки же сейчас составляет не больше нескольких сотен особей, что сравнимо с оценками численности амурского тигра, указано в сообщении.

Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя
Фотогалерея 

В ноябре 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. В ней содержались косатки и белухи, которых должны были продать в зарубежные океанариумы. После того как об этом сообщили СМИ и зоозащитники, СК открыл уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними. В результате суд наложил арест на косаток и белух и запретил перевозить и продавать их. Вслед за тем косаток освободили из «китовой тюрьмы» — последнюю партию животных в Охотское море выпустили в августе 2019 года.

В конце сентября 2019 года, после обращения иностранных ученых, предупредивших о рисках сокращения популяции белух, Роспотребнадзор запретил их вылов в российских морях до конца 2020-го.

Авторы: Людмила Подобедова, Роман Кирьянов, Виктория Полякова
Теги: косатка, Красная книга, запрет на вылов
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