Суд арестовал собственника обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Суд в Новосибирске на два месяца арестовал собственника торгового центра, при обрушении которого погиб человек и еще несколько пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Первомайским районным судом <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Обвиняемый — местный предприниматель Сергей Турков — был задержан накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Обрушение крыши ТЦ на ул. Науменко в Новосибирске произошло 21 января. Пострадали три человека, один из них умер в скорой по пути в больницу.

По информации портала NGS.ru, частично обрушившееся здание оказалось самостроем, оно использовалось без разрешения управления архитектурно-строительной инспекции. Ранее мэрия уже требовала снести объект.