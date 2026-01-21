 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
РАДИО
0

Очевидцы рассказали о похожем за взрыв звуке обрушения ТЦ в Новосибирске

Video

Жители Новосибирска подумали, что в здании торгового центра на улице Наумова произошел взрыв: звук обрушения был настолько мощным, что напугал горожан, рассказала очевидец происшествия Марина в эфире Радио РБК.

В момент обрушения здания Марина ехала в автобусе. По ее словам, когда двери транспорта открылись, раздался сильный грохот. «Слышно было звуки стекла. Было ощущение, как-будто занесло какую-то машину. Первая мысль была — что-то металлическое и скрежещущее. Но звук был довольно продолжительный», — рассказала женщина.

Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео
Общество

По ее словам, сначала люди предположили, что где-то произошел взрыв. «Было понятно, что что-то произошло серьезное. Начали говорить: там ярче взорвался. Но потом, конечно, уже по новостям прочитали, что не взорвался, а обрушился», — добавила она.

Второй этаж торгового комплекса на улице Наумова обрушился 21 января. В здании находились суши-бар, продуктовые магазины, магазин одежды и обуви. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли двух женщин. Их передали медикам. По информации «КП-Новосибирск» и ТАСС, третий пострадавший умер в машине скорой помощи.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На данный момент следователи ищут владельцев здания, допрашивают сотрудников магазина и очевидцев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проверить соблюдение требований к содержанию кровель и своевременной очистке от снега крыш торгового центра.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Новосибирск обрушение кровли торговый центр взрыв очевидцы Радио РБК
