Собственнику обрушившегося ТЦ в Новосибирске предъявили обвинение
Владельцу рухнувшего торгового центра в Новосибирске предпринимателю Сергею Туркову предъявлено обвинение. Об этом NGS.ru сообщили в региональной прокуратуре.
Туркова задержали накануне. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель человека (пп.«а», «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
21 января в Первомайском районе Новосибирска обрушилась крыша торгового центра. Под завалами оказались несколько человек, один из пострадавших умер в машине скорой помощи по пути в больницу.
Как писал NGS.ru, пострадавшее здание оказалось самостроем, оно использовалось без разрешения Управления архитектурно-строительной инспекции. Ранее мэрия уже требовала снести объект.
Управление СК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обрушения.
