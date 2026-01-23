Собственнику обрушившегося ТЦ в Новосибирске предъявили обвинение

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Владельцу рухнувшего торгового центра в Новосибирске предпринимателю Сергею Туркову предъявлено обвинение. Об этом NGS.ru сообщили в региональной прокуратуре.

Туркова задержали накануне. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель человека (пп.«а», «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

21 января в Первомайском районе Новосибирска обрушилась крыша торгового центра. Под завалами оказались несколько человек, один из пострадавших умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

Как писал NGS.ru, пострадавшее здание оказалось самостроем, оно использовалось без разрешения Управления архитектурно-строительной инспекции. Ранее мэрия уже требовала снести объект.

Управление СК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обрушения.