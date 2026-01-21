 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Новосибирске обрушилась часть административного здания

В Первомайском районе Новосибирска обрушилась кровля административного здания на улице Наумова. Об этом сообщает прокуратура региона.

Информация о пострадавших уточняется. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. На месте происшествия работают экстренные службы. NGS.RU уточняет, что кровля обрушилась в торговом центре. На крыше находилось много снега.

В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео
Общество

В ноябре прошлого года из-за взрыва бытового газа частично пострадал трехэтажный жилой дом. В результате взрыва обрушились стена одного из трех подъездов, кровля и перекрытия этажей. Четырех человек госпитализировали.

На следующий день полиция задержала жильца одной из квартир, причастного к взрыву. Незадолго до него мужчина демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования. В его квартире скопился газ, который вспыхнул от зажигалки. Задержанный был пьян, но понимал, какие последствия могут вызвать его действия, сообщили следователи.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
обрушение здания Новосибирск прокуратура
