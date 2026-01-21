Пострадавший при обвале ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Третий пострадавший, которого обнаружили при разборе завалов в обрушившемся торговом центре в Новосибирске, умер в машине скорой помощи, сообщают «КП-Новосибирск» и ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Мужчину нашли на крыше здания и доставили в машину скорой помощи. Смерть констатировали после 30 минут реанимационных мероприятий, написали NGS.ru.

До этого спасатели достали из-под завалов двух женщин, которых передали медикам.

21 января в Новосибирске обрушилась часть торгового центра. Управление СК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.