Стала известна возможная причина крушения самолета в Афганистане
Причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане стал отказ двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтверждает собеседник РЕН ТВ. По его данным, при входе в воздушное пространство Таджикистана командир воздушного судна сообщил о низком уровне топлива из-за встречного ветра и принял решение лететь на запасной аэродром в столице страны Душанбе. Однако спустя некоторое время он «доложил сначала об отказе правого двигателя, через минуту — об отказе левого. После этого самолет пропал с радаров».
Российское посольство находится в контакте с афганской стороной по инциденту, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИДа Марию Захарову. «Российское посольство в Афганистане находится во взаимодействии с местной стороной. Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации. Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах», — отметила она.
По факту крушения джета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
Разбившийся борт вылетел из таиландского аэропорта Утапао и следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», сообщили в Росавиации. На его борту находились шесть человек, среди которых было четыре члена экипажа и два пассажира.
По данным телеграм-канала SHOT, двое пассажиров — это Анна Евсюкова (64 года) и Анатолий Евсюков (65 лет). Четверо членов экипажа — Дмитрий Беляков (41 год), Аркадий Грачев (42 года), Игорь Сывороткин (26 лет) и Павел Попов (44 года).
Росавиация сообщила, что самолет зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов России. По данным ведомства, судно принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. «Атлетик-Групп» зарегистрирована в Люберцах. Среди видов ее деятельности — воздушные перевозки, розничная торговля и фитнес-центры, следует из данных «РБК Компании».
РБК направил запрос в ООО «Атлетик-Групп».
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