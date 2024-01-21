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Стала известна возможная причина крушения самолета в Афганистане

РЕН ТВ: причиной крушения самолета в Афганистане стал отказ обоих двигателей
Российский бизнес-джет Falcon-10 потерпел крушение в гористой местности Афганистана из-за отказа обоих двигателей с интервалом в минуту. Борт летел в Москву, на борту находились шесть человек

Причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане стал отказ двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтверждает собеседник РЕН ТВ. По его данным, при входе в воздушное пространство Таджикистана командир воздушного судна сообщил о низком уровне топлива из-за встречного ветра и принял решение лететь на запасной аэродром в столице страны Душанбе. Однако спустя некоторое время он «доложил сначала об отказе правого двигателя, через минуту — об отказе левого. После этого самолет пропал с радаров».

Российское посольство находится в контакте с афганской стороной по инциденту, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИДа Марию Захарову. «Российское посольство в Афганистане находится во взаимодействии с местной стороной. Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации. Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах», — отметила она.

По факту крушения джета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Разбившийся в Афганистане самолет летел в Москву
Общество
Фото:Google Maps

Falcon 10 — реактивный самолет французской компании Dassault Aviation. Его выпуск начался в 1971 году и прекратился в 1989 году. Самолет считается одним из самых популярных на рынке подержанных бизнес-джетов.

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Разбившийся борт вылетел из таиландского аэропорта Утапао и следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», сообщили в Росавиации. На его борту находились шесть человек, среди которых было четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным телеграм-канала SHOT, двое пассажиров — это Анна Евсюкова (64 года) и Анатолий Евсюков (65 лет). Четверо членов экипажа — Дмитрий Беляков (41 год), Аркадий Грачев (42 года), Игорь Сывороткин (26 лет) и Павел Попов (44 года).

Росавиация сообщила, что самолет зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов России. По данным ведомства, судно принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. «Атлетик-Групп» зарегистрирована в Люберцах. Среди видов ее деятельности — воздушные перевозки, розничная торговля и фитнес-центры, следует из данных «РБК Компании».

РБК направил запрос в ООО «Атлетик-Групп».

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