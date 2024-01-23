Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми
В России необходимо на законодательном уровне запретить мобилизацию отцов, имеющих трех и более детей, заявил во время выступления на рождественских парламентских встречах в Совете Федерации патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его мнению, именно семьи с тремя детьми дают «хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения».
«В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. Особенно это актуально сейчас», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тыс. человек.
Согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется тем, у кого на иждивении четверо и более детей в возрасте до 16 лет, а также тем, кто воспитывает без матери ребенка или детей до 16 лет (женщинам — с ребенком или детьми в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности сроком не менее 22 недель); тем, чья жена на сроке беременности не менее 22 недель; и тем, у кого на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет.
По данным Минобороны, право отсрочки в период частичной мобилизации получили более 800 тыс. человек, при этом треть из получивших — IT-специалисты. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов спустя три недели после объявления мобилизации сообщил о корректировке требований Минобороны, которое в качестве «жеста доброй воли» дало право на отсрочку и тем отцам, у кого трое детей. Впоследствии эту информацию подтвердил и правительственный портал «Объясняем.рф», а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В декабре Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации на данный момент нет.
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