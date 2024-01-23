Путин подписал указ о многодетных семьях

Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них

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Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», закрепляющий статус таких семей. Документ размещен на сайте официальных правовых актов.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.

Согласно документу, многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации. Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен правительством.

«Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов <...>, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус», — отмечается в документе.

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