В ГИБДД анонсировали дату начала продаж «красивых» номеров для машин

Планируется, что предложенный Минэкономразвития порядок вступит в силу с 1 января следующего года, сообщил заместитель начальника ГИБДД Николай Шеюхин

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Продажа так называемых «красивых» автомобильных номеров может начаться после того, как 1 января 2021 года вступят в силу разработанные правила проведения электронных аукционов. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

«Планируется, что норматив вступит в силу с 1 января 2021 года», — объявил Шеюхин (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что в соответствии с документом предлагается установить разную стоимость государственных регистрационных знаков для автомобилей в зависимости от их буквенного и цифрового обозначения.

«В обязательном порядке предусмотрена процедура проведения электронных аукционов. Если в этом виде норматив выйдет, значит, предполагаем, что с 1 января следующего года он вступит в действие и будет работать», — сказал Шеюхин (цитата по ТАСС).