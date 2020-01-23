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В ГИБДД анонсировали дату начала продаж «красивых» номеров для машин

Планируется, что предложенный Минэкономразвития порядок вступит в силу с 1 января следующего года, сообщил заместитель начальника ГИБДД Николай Шеюхин
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Продажа так называемых «красивых» автомобильных номеров может начаться после того, как 1 января 2021 года вступят в силу разработанные правила проведения электронных аукционов. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

«Планируется, что норматив вступит в силу с 1 января 2021 года», — объявил Шеюхин (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что в соответствии с документом предлагается установить разную стоимость государственных регистрационных знаков для автомобилей в зависимости от их буквенного и цифрового обозначения.

«В обязательном порядке предусмотрена процедура проведения электронных аукционов. Если в этом виде норматив выйдет, значит, предполагаем, что с 1 января следующего года он вступит в действие и будет работать», — сказал Шеюхин (цитата по ТАСС).

Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
Общество

В октябре 2019 года МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через портал госуслуг. В ноябре 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минэкономразвития и МВД договорились о концепции системы, которая позволит автомобилистам покупать «красивые» номера. В соответствии с ней получить «красивый» номер можно будет, либо уплатив повышенную (до 200–300 тыс. руб.) пошлину, либо одержав победу на аукционе.

Председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» и первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков позитивно оценил предложенную схему.

По данным Минэкономразвития, цена на «красивые» номера на существующем черном рынке может варьироваться от 10 тыс. руб. до 10 млн. руб. ‎за штуку, а средняя цена составляет около 300 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: автомобильные номера, ГИБДД
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Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
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