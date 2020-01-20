Эксперты оценили предложение покупать «красивые» номера через Госуслуги

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в разговоре с РБК назвал предложение Минэкономразвития о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал Госуслуг абсолютно нормальной.

«Если ты будешь делать заявку, то там наверняка будет выложена база номерных знаков, ты выберешь его сам и цена будет не фантастическая, а приемлемая», — сказал зампред.

По его мнению, случаи продажи номерных знаков стоимостью несколько миллионов рублей носят скорее исключительный характер, нежели массовый. «Если речь идет о цене до 10 млн руб., то это скорее всего псевдосиловые номера, но это вполне возможный вариант. Однако это случай исключительный, о массовости тут говорить не приходится», — сказал Лысаков.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский заявил РБК, что цены до 10 млн руб. за автомобильные номера действительно существуют.

«И суммы до 10 млн руб. — это действительно так, такое действительно есть. Но нужно понимать, что черный рынок не уйдет. Фактически если вам нужен номер с красивой серией, можно его по базе найти и выкупить у него напрямую этот номер. Поэтому зачастую все эти красивые номера уже в употреблении», — пояснил он. Шумский также заявил, что инициатива о продаже «красивых» номеров через аукционы сильно опоздала, при этом эта идея неплохая, если аукционы будут открытыми и честными.