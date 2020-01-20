Эксперты оценили предложение покупать «красивые» номера через Госуслуги

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 12:29
У владельца разбившегося в Казахстане самолета не было денег на запчасти Общество, 18:45 Акции «Мечела» достигли максимума с осени 2018 года Quote, 18:30 В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин Технологии и медиа, 18:30 Ставка на комфорт: главные преимущества и проблемы маркетплейсов Pro, 18:29 В Киеве заявили о возможности военной операции для возвращения Донбасса Политика, 18:21 Суд отклонил жалобу на продление ареста Арашуковых Общество, 18:18 Почему Ethereum Сlassic подорожал на 12% Крипто, 18:16 Володин пообещал не вносить «бегом» поправки в Конституцию Политика, 18:16 Эрдоган заявил об отправке в Ливию только военных инструкторов Политика, 18:02 Зеленский заявил о введении двойного гражданства для репатриантов из США Политика, 17:59 Бывший президент «Дикси» стал советником главы X5 Retail Group Бизнес, 17:58 Эксперты оценили предложение покупать «красивые» номера через Госуслуги Общество, 17:53 Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете Политика, 17:47 К 100-летию Федерико Феллини: режиссер в цитатах об искусстве и жизни Стиль, 17:45
Общество ,  
0 

Эксперты оценили предложение покупать «красивые» номера через Госуслуги

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в разговоре с РБК назвал предложение Минэкономразвития о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал Госуслуг абсолютно нормальной.

«Если ты будешь делать заявку, то там наверняка будет выложена база номерных знаков, ты выберешь его сам и цена будет не фантастическая, а приемлемая», — сказал зампред.

По его мнению, случаи продажи номерных знаков стоимостью несколько миллионов рублей носят скорее исключительный характер, нежели массовый. «Если речь идет о цене до 10 млн руб., то это скорее всего псевдосиловые номера, но это вполне возможный вариант. Однако это случай исключительный, о массовости тут говорить не приходится», — сказал Лысаков.

СМИ узнали схему продажи «красивых» номеров через портал госуслуг
Общество

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский заявил РБК, что цены до 10 млн руб. за автомобильные номера действительно существуют.

«И суммы до 10 млн руб. — это действительно так, такое действительно есть. Но нужно понимать, что черный рынок не уйдет. Фактически если вам нужен номер с красивой серией, можно его по базе найти и выкупить у него напрямую этот номер. Поэтому зачастую все эти красивые номера уже в употреблении», — пояснил он. Шумский также заявил, что инициатива о продаже «красивых» номеров через аукционы сильно опоздала, при этом эта идея неплохая, если аукционы будут открытыми и честными.

МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
Общество


По его словам, в Европе и Америке можно заказать индивидуальные знаки и заплатить любые деньги. Более того, люди, заказывающие себе такие услуги, готовы платить за них гораздо больше, нежели за «круглые» номера. «Потенциально — это просто огромный рынок, который Россия упускает, потому что это бизнес, а бизнесом чиновники не умеют заниматься и не любят», — говорит эксперт.

«Не совсем понятно, как будет происходить этот аукцион, потому что размер госпошлины за присвоение номера — он один, и собственно ни о каких повышениях ставок не может идти и речи. Такой механизм не предусмотрен. Исходя из текста выходит, что тот «кто первый встал, того и тапки». То есть красивый номер может быть за водителем, который просто первый изъявил такое желание», — отметил в разговоре с РБК координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его мнению, «чехарда с аукционами» не нужна.

20 января Минэкономразвития опубликовало проект постановления, разрешающего продавать «красивые» номера через портал Госуслуг. В нем указывается, что цена за отдельные автомобильные номера может достигать до 10 млн руб., а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб. за штуку.  Ведомство выступило с инициативой продавать «красивые» номера через аукционы в ноябре 2018 года.

Теги: Автомобили, госуслуги, закон, новости РБК
Материалы по теме
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
Общество
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Общество
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter