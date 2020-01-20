Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

Сейчас стоимость «красивых» номерных знаков, которые предлагают купить в интернете, может достигать 10 млн руб., сообщили в Минэкономразвития. Гражданам предлагают разрешить покупать такие номера на аукционах

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Стоимость «красивых» автомобильных номеров в России варьируется от 10 тыс. до 10 млн руб., такие суммы заинтересованным гражданам сейчас предлагают на отдельных ресурсах в интернете, говорится в пояснительной записке к подготовленному Минэкономразвития проекту постановления правительства, в соответствии с которым предлагается разрешить продавать «красивые» номера через портал госуслуг.

«Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тыс. руб. до 10 млн. руб.

‎за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.», — сказано в документе.

Согласно проекту постановления, получить «красивый» номер можно будет, заплатив госпошлину либо победив на аукционе. Процедура проведения торгов потребует дополнительных затрат от субъектов, а доходы от аукциона предлагается делить поровну между региональным и федеральным бюджетами. Кроме того, регионам предлагается дать право корректировать размер госпошлины.

Не совсем понятно, как будет происходить аукцион, потому что размер госпошлины за присвоение номера — он один, и ни о каких повышениях ставок не может быть речи, заявил РБК координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.