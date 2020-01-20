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Общество ,  
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Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

Сейчас стоимость «красивых» номерных знаков, которые предлагают купить в интернете, может достигать 10 млн руб., сообщили в Минэкономразвития. Гражданам предлагают разрешить покупать такие номера на аукционах
Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

Стоимость «красивых» автомобильных номеров в России варьируется от 10 тыс. до 10 млн руб., такие суммы заинтересованным гражданам сейчас предлагают на отдельных ресурсах в интернете, говорится в пояснительной записке к подготовленному Минэкономразвития проекту постановления правительства, в соответствии с которым предлагается разрешить продавать «красивые» номера через портал госуслуг.

«Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тыс. руб. до 10 млн. руб.
‎за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.», — сказано в документе.

СМИ узнали схему продажи «красивых» номеров через портал госуслуг
Общество

Согласно проекту постановления, получить «красивый» номер можно будет, заплатив госпошлину либо победив на аукционе. Процедура проведения торгов потребует дополнительных затрат от субъектов, а доходы от аукциона предлагается делить поровну между региональным и федеральным бюджетами. Кроме того, регионам предлагается дать право корректировать размер госпошлины.

Не совсем понятно, как будет происходить аукцион, потому что размер госпошлины за присвоение номера — он один, и ни о каких повышениях ставок не может быть речи, заявил РБК координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Исходя из текста, выходит, что тот, «кто первый встал, того и тапки». То есть «красивый» номер может быть за водителем, который просто первый изъявил такое желание. И дальше он просто платит обычную пошлину и получает этот номер», — сказал он.

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.

В ноябре 2019 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения проекта между Минэкономразвития и МВД, писала, что размер пошлины за «красивые» номера может достигать 200–300 тыс. руб., однако точная сумма еще не определена.

Авторы: Константин Нагаев, Артем Афонский
Теги: автомобильные номера
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СМИ узнали схему продажи «красивых» номеров через портал госуслуг
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
Общество
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