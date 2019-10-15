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МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
В ведомстве считают, что покупка через госуслуги даст возможность купить номер не только тем, «кто прибежал быстро и скупил все». Минэкономразвития предлагает продавать номера через аукцион, МВД считает такой вариант неэффективным
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг. Об этом сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров, передает ТАСС.

По его словам, субъекты могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять объем серий, которые могут вызвать повышенный интерес граждан. «И опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», — сказал Мишуров.

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При этом, согласно предложению МВД, на портале можно будет организовать выбор «красивых» номеров и любых других. Он отметил, что покупка номеров через госуслуги будет наиболее удобна и безопасна для покупателя. «[Необходимо обеспечить] возможность покупки требуемого номера любому человеку, не тому, кто прибежал быстро и скупил все», — добавил Мишуров.

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По словам Мишурова, ведомство сомневается в эффективности проведения процедур через аукцион, который будет занимать 30 дней, как предлагает Минэкономразвития.

В ноябре прошлого года стало известно, что Минэкономразвития предлагает разрешить продажу на аукционах в интернете номеров с «красивой» комбинацией. Ведомство отмечало, что в ходе разработки документа нужно решить несколько вопросов, в частности, кто будет контролировать проведение аукционов — федеральные органы исполнительной власти или профессионально занимающиеся проведением торгов организации.

Автор: Юлия Выродова
Теги: автомобильные номера, красивые номера, МВД, госуслуги
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