СМИ узнали схему продажи «красивых» номеров через портал госуслуг

Минэкономразвития и МВД договорились о концепции системы, которая позволит автомобилистам покупать «красивые» номера. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения между ведомствами.

По данным газеты, государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и «красивые» (с совпадающими буквами и цифрами). Конкретные принципы формирования «красивых» номеров будут разработаны властями позже. «Получить «красивый» ГРЗ можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, кроме стандартной процедуры получения госномера, будет доступна новая — водители смогут заплатить повышенную пошлину (позднее будет определена Минэкономразвития) и сами выбрать «красивый» номер для автомобиля, предварительно проверив, не занят ли он. После этого водитель должен будет подтвердить бронь и выкупить номер в течение суток.

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