Общество
0

Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость

Голикова: в 26 регионах переломили тенденцию на снижение рождаемости
В 26 российских регионах переломили тенденцию на падение рождаемости, заявила вице-премьер. Среди лидеров Магаданская, Ленинградская и Калининградская области и Мордовия
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 26 российских регионах наблюдается рост рождаемости, там переломили негативную тенденцию к сокращению этого показателя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Лидерами роста стали Магаданская, Ленинградская и Калининградская области, Севастополь, ЯНАО и Мордовия, уточнила Голикова. «Конечно, пока рано говорить о переломе трендов рождаемости, но мы с вами понимаем, что это не быстрый процесс», — сказала она (цитата по ТАСС).

Вице-премьер напомнила о мерах, направленных на рост рождаемости в стране. В этом году был реализован упрощенный порядок предоставления единого пособия, что, по ее мнению, оказало положительный эффект на 5 млн семей и 9,6 млн детей, а также более 140 тыс. беременных женщин, пояснила она. Пособие по беременности и родам для студенток получили 3,5 тыс. девушек. В 41 регионе с низким коэффициентом рождаемости меры поддержки направлены на более 200 тыс. семей.

Президент Владимир Путин в начале декабря признал, что рождаемость в стране продолжает снижаться, а значит, уже принятых мер в сфере демографии недостаточно. На фоне этого он предложил предусмотреть меры поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства». До этого он заявил, что суммарный коэффициент рождаемости в России должен достичь уровня не ниже 2,1 на одну женщину к 2030 году. Сейчас он составляет около 1,4.

Чечня стала лидером среди регионов по рождаемости в 2024 году
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Согласно данным Росстата, естественного прироста населения в России не наблюдается с 2017 года. Максимальное число родившихся, начиная с 2000-го, было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683. В 2024 году в России родилось 1,222 млн детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023-м. В Минздраве объясняли такие показатели сокращением числа женщин репродуктивного возраста.

В январе правительство утвердило Единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Обеспечить стабилизацию рождаемости власти рассчитывают за счет различных мер, среди которых материнский капитал, налоговые льготы для семей с двумя и более детьми, увеличение доступности жилья посредством семейной ипотеки и расселение не пригодного для проживания фонда.

Тенденция к снижению рождаемости наблюдается и в других регионах. В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей — 3,665 млн, это самый низкий показатель с момента начала сбора данных в 1961 году.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Татьяна Голикова рождаемость регионы Россия
Татьяна Голикова фото
Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
