Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости к 2030 году

Путин: рождаемость в России к 2030 году должна быть не ниже 2,1 на одну женщину

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Суммарный коэффициент рождаемости в России должен достичь уровня не ниже 2,1 на одну женщину к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Ее расшифровка опубликована на сайте Кремля.

Глава региона заметил, что в Удмуртии показатель составляет 1,39 — выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже общероссийского уровня. По словам Бречалова, регион стремится довести этот показатель до 1,6 к 2030 году.



«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть», — ответил на слова Бречалова президент.

Ранее Путин в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат заявил, что действующих мер поддержки семей с детьми недостаточно для преодоления демографического спада.

По его словам, несмотря на существующую систему помощи — от беременности до 17 лет — этого мало. Он отметил, что, как и в других развитых странах, на рождаемость влияет изменение приоритетов: первый ребенок в среднем появляется у женщин в 28–29 лет, а на последующих часто не хватает времени и сил.