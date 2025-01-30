Минздрав заявил о снижении рождаемости до одного из самых низких уровней

Рождаемость упала почти до уровня 2000-го, когда она была самой низкой в XXI веке в России. Число родившихся детей снижается с 2017-го на фоне «демографической ямы», возникшей в 1990-х. Перелома тенденции власти ждут с 2027 года

Фото: Екатерина Сычкова / ura.ru / Global Look Press

Абсолютное число рождений детей в России находится почти на уровне 2000 года, когда этот показатель был на одном из самых низких уровней, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, передает «Интерфакс».

«Несмотря на то что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — сказал он.

По его словам, это связано с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структурой.

Замминистра добавил, что, по прогнозам Росстата, увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года, а после 2030-го должен наблюдаться рост абсолютного числа рождений на фоне увеличения числа женщин репродуктивного возраста.

Согласно данным Росстата, в России с 2017-го не наблюдается естественного прироста населения. Максимальное число родившихся, начиная с 2000-го, было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683, в 2023-м родилось почти на 700 тыс. меньше детей — 1 264 354. Меньше было только в 2000-м — 1 266 800. В СССР рождаемость была на уровне около 2 млн детей в год и выше, следует из данных Росстата (приведены на 1950, 1960, 1970, 1980 и 1990-е годы).

В декабре президент Владимир Путин заявил, что негативную тенденцию снижения рождаемости и откладывания времени вступления в брак, которая сегодня сохраняется в России, нужно переломить. По его словам, поддержка рождаемости и многодетности — это одни из приоритетных общенациональных целей страны.

Старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова и ее соавторы в представленном в октябре 2024 года докладе «База показателей рождаемости россиянок — новый инструмент изучения когортной рождаемости в России» отмечали, что откладывание рождения первого ребенка на все более поздний возраст и рост доли женщин, остающихся бездетными, может компенсироваться повышением рождаемости вторых и последующих детей.

Тенденция к снижению рождаемости наблюдается и в других частях мира. В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей — 3,665 млн, это самый низкий показатель с момента начала сбора данных в 1961 году.