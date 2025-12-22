 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Начальника полиции Магнитогорска задержали по делу о разглашении гостайны

Козицын передал сведения, составляющие гостайну, представителю компании, у которого не было допуска, пишут Ura.ru и «Челябинск. Онлайн». В отношении полковника ведется служебная проверка, подтвердили в областном управлении МВД
Константин Козицын
Константин Козицын (Фото: ГУ МВД России по Челябинской области)

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Магнитогорску полковника Константина Козицына, его подозревают в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), сообщил источник РБК.

О задержании Козицына также пишут Ura.ru и «Челябинск. Онлайн». Последнее уточняет, что у него дома и на работе прошли обыски. По версии следствия, Козицын передал сведения, составляющие гостайну, представителю компании, у которого не было соответствующего допуска.

Издание со ссылкой на управление МВД по Челябинской области также сообщает, что проводится служебная проверка, а Козицын в случае подтверждения вины «будет уволен по отрицательным основаниям».

Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник, у Козицына есть связи с представителями местного истеблишмента и его «неоднократно видели в компании бизнесмена Константина Струкова». Они вместе ездили на охоту, сказал собеседник агентства. Козицын руководит магнитогорской полицией с 2022 года. 

Генпрокуратура потребовала изъять имущество рекордсмена по взятке в МВД
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Константин Струков — миллиардер и бывший вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области. Он занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.

В июле суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото», а также другие активы Струкова и его окружения в доход государства. По мнению прокуратуры, предприниматель приобрел активы с использование служебного положения. Кроме того, считает надзорное ведомство, будучи депутатом областного заксобрания, он имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций. Осенью Челябинский областной суд отклонил апелляцию на решение о передаче ЮКГ государству.

В октябре Пластский городской суд удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. в качестве компенсации за экологический ущерб. Речь идет об аварии в апреле 2024 года на Светлинском месторождении, которое разрабатывает «Южуралзолото ГК». В конце того же месяца прокуратура подала иск к семье бизнесмена и попросила обратить в доход государства имущество на сумму 1,4 млрд руб., а также денежные средства в размере 3,5 млрд руб., которые, по мнению следствия, были получены коррупционным путем.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Степанова Елена Степанова
Константин Струков задержание МВД полиция разглашение гостайны уголовное дело
Константин Струков фото
Константин Струков
бизнесмен
10 сентября 1958 года
