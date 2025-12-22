Начальника полиции Магнитогорска задержали по делу о разглашении гостайны

Козицын передал сведения, составляющие гостайну, представителю компании, у которого не было допуска, пишут Ura.ru и «Челябинск. Онлайн». В отношении полковника ведется служебная проверка, подтвердили в областном управлении МВД

Константин Козицын (Фото: ГУ МВД России по Челябинской области)

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Магнитогорску полковника Константина Козицына, его подозревают в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), сообщил источник РБК.

О задержании Козицына также пишут Ura.ru и «Челябинск. Онлайн». Последнее уточняет, что у него дома и на работе прошли обыски. По версии следствия, Козицын передал сведения, составляющие гостайну, представителю компании, у которого не было соответствующего допуска.

Издание со ссылкой на управление МВД по Челябинской области также сообщает, что проводится служебная проверка, а Козицын в случае подтверждения вины «будет уволен по отрицательным основаниям».

Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник, у Козицына есть связи с представителями местного истеблишмента и его «неоднократно видели в компании бизнесмена Константина Струкова». Они вместе ездили на охоту, сказал собеседник агентства. Козицын руководит магнитогорской полицией с 2022 года.

Константин Струков — миллиардер и бывший вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области. Он занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.

В июле суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото», а также другие активы Струкова и его окружения в доход государства. По мнению прокуратуры, предприниматель приобрел активы с использование служебного положения. Кроме того, считает надзорное ведомство, будучи депутатом областного заксобрания, он имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций. Осенью Челябинский областной суд отклонил апелляцию на решение о передаче ЮКГ государству.

В октябре Пластский городской суд удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. в качестве компенсации за экологический ущерб. Речь идет об аварии в апреле 2024 года на Светлинском месторождении, которое разрабатывает «Южуралзолото ГК». В конце того же месяца прокуратура подала иск к семье бизнесмена и попросила обратить в доход государства имущество на сумму 1,4 млрд руб., а также денежные средства в размере 3,5 млрд руб., которые, по мнению следствия, были получены коррупционным путем.