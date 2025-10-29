Суд отклонил апелляцию на решение о передаче ЮГК государству
Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение районного суда передать государству акции золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и других компаний, принадлежащих экс-владельцу «Южуралзолота», бывшему вице-спикеру заксобрания Челябинской области от «Единой России» Константину Струкову, сообщила пресс-служба областного суда.
11 июля Советский районный суд Челябинска постановил конфисковать доли в «Южуралзолото», а также другие активы бизнесмена и его окружения в доход государства. Генпрокуратура выявила, что Струков приобрел имущество с использованием служебного положения.
В начале июля сотрудники ФСБ и следователи провели обыски в офисах ЮГК и на рабочем месте Струкова. Проверка была связана с нарушениями экологических и промышленных норм на объектах компании в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. Следствие полагает, что действия компании привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки. Также сообщалось о шести инцидентах, повлекших гибель работников.
В октябре Генпрокуратура подала новый иск к Струкову, обвинив его в выводе за границу 163 млрд руб. Ведомство потребовало обратить в доход государства имущество на 1,4 млрд руб. и 3,5 млрд руб. денежных средств, полученных, по версии следствия, коррупционным путем. По данным прокуратуры, Струков в 2006–2007 годах незаконно завладел активами госпредприятий «Челябинскуголь» и «Южуралзолото», создал группу компаний ЮГК с активами в шести регионах и оформлял собственность на родственников и доверенных лиц, оставаясь конечным бенефициаром.
Струков занимает 78-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.
