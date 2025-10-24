 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Бизнес⁠,
0

Генпрокуратура подала иск на ₽5 млрд к семье Струкова

Генпрокуратура требует взыскать имущество бывшего владельца «Южуралзолота» стоимостью 1,4 млрд руб., а также 3,5 млрд руб. дополнительно. На прошлой неделе суд взыскал со Струкова еще 4 млрд руб. из-за экологического ущерба
Константин Струков&nbsp;
Константин Струков  (Фото: Александр Кондратюк / «Коммерсантъ»)

Генеральная прокуратура подала в Пластский городской суд Челябинской области новый иск к бывшему мажоритарному акционеру ПАО «ЮГК» и бывшему вице-спикеру заксобрания Челябинской области от «Единой России» Константину Струкову и его дочерям, сообщила РБК пресс-служба суда.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество на сумму 1,4 млрд руб., а также денежные средства в размере 3,5 млрд руб., которые, по мнению следствия, были получены коррупционным путем.

Ранее в октябре тот же Пластский городской суд удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. в качестве компенсации за экологический ущерб. Речь идет об аварии в апреле 2024 года на Светлинском месторождении, которое разрабатывает «Южуралзолото ГК». В то время Струков еще был главой компании.

На объекте прорвало дамбу, куда поступали дренажные воды с золотоизвлекательной фабрики. Это привело к загрязнению мышьяком территории размером 330 тыс. кв. м. Ущерб был оценен в почти 4 млрд руб., но не был возмещен.

В «Южуралзолоте» сменился президент
Бизнес
Офис компании &laquo;Южуралзолото&raquo; в Москве

Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд. В 1997 году бизнесмен установил контроль над государственным предприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 год). Предприятие было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — передано подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа Компаний».

11 июля суд конфисковал доли Струкова в группе компаний и другие активы его и его окружения в доход государства. Через несколько дней Советский районный суд Челябинска отстранил его от должности президента управляющей компании ЮГК.

ЮГК производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Ежегодная выручка составляет 54 млрд руб., валовая прибыль — 34 млрд руб.

До конфискации активов у Струкова было 67,85% акций ЮГК, а также стопроцентная доля в ООО «УК ЮГК».

По данным прокуратуры, бизнесмен незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Они были оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. «Челябинск онлайн» писал о еще одной дочери предпринимателя — Евгении, которая вместе с сестрой выступала ответчиком по делу об экологическом ущербе.

