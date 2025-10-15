 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Суд взыскал ₽4 млрд с экс-главы «ЮГК» и других по иску Генпрокуратуры

Суд взыскал 4 млрд руб. с экс-главы «ЮГК» Струкова и других по иску прокуратуры
Ведомство требовало взыскать 3,9 млрд руб., не пошедших на возмещение экологического ущерба от аварии на одном из месторождений. Суд удовлетворил требование в полном объеме
Константин Струков
Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / ТАСС)

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к бывшему мажоритарному акционеру ПАО «ЮГК» Константину Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. в качестве компенсации за экологический ущерб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пластского городского суда

Другими ответчиками в рамках разбирательства выступали замглавы Ростехнадзора Юрий Шувалов, экс-заместитель руководителя Росприроднадзора Владислав Потапов и бывший глава управления Следственного комитета по Челябинской области Алексей Колбасин.

Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Генпрокуратура подала иск к Струкову и главе управления СК на ₽4 млрд
Бизнес
Константин Струков

Иск был подан в конце июля, разбирательство объединили с рассмотрением поданных в прошлом году заявлений Магнитогорской природоохранной прокуратуры к ПАО «ЮГК» о взыскании экологического ущерба, отмечает «Правда УРФО». Таким образом, «Южуралзолото» попало в число ответчиков по иску, но представители Генеральной прокуратуры на заседании заявили, что финансовых требований к переданным государству компаниям не поддерживают, пишет издание.

Генпроекуратура требовала взыскать 4 млрд руб., не пошедших на возмещение экологического ущерба от аварии. Она произошла в апреле 2024-го на Светлинском месторождении, когда Струков еще был главой ЮГК. На объекте прорвало дамбу, куда поступали дренажные воды с золотоизвлекательной фабрики. Это привело к загрязнению мышьяком территории размером 330 тыс. кв. м. Ущерб был оценен в почти 4 млрд руб., но не был возмещен.

Ростехнадзор и Росприроднадзор после ЧП провели проверки, выявили нарушения и выдали предписания в адрес ЮГК, но бенефициаров компании, в том числе Струкова, не проверяли.Работы на объекте, несмотря на приостановку на 90 дней, возобновили через две недели с разрешения Шувалова. Источник РБК также пересказывал аргументы истцов, согласно которым «пассивности органа следствия» Струков смог добиться благодаря неформальным отношениям с Колбасиным,

В середине июля Советский районный суд Челябинска отстранил Струкова от должности президента УК ЮГК. До этого суд конфисковал доли бизнесмена и его окружения в группе компаний в доход государства. По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах государственной власти.

Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд. С 2000 года он является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России». Одновременно бизнесмен состоит в комитете по экологии и природопользованию. В иске прокуратуры говорилось, что это обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования.

До конфискации активов у Струкова было 67,85% акций ЮГК, а также стопроцентная доля в ООО «УК ЮГК». 22% принадлежали «ААА Управление капиталом» (структура «Газпромбанка»), остальные 10,15% находились в свободном обращении. После конфискации активов бизнесмена и его окружения судом единственным учредителем ООО «УК ЮГК» с долей в 100% стало государство.

В июле министр финансов Антон Силуанов заявил, что конфискованные доли в группе компаний «Южуралзолото» после их перехода в собственность государства будут проданы новому собственнику. «Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового», — отмечал он.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Южуралзолото ЮГК Константин Струков ущерб компенсация иски Генеральная прокуратура
Материалы по теме
В «Южуралзолоте» сменился президент
Бизнес
Суд конфисковал активы владельца «Южуралзолота» в доход государства
Бизнес
«Ъ» узнал о задержании главы «Южуралзолота» при попытке покинуть Россию
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Суд взыскал ₽4 млрд с экс-главы «ЮГК» и других по иску Генпрокуратуры Бизнес, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет Общество, 07:58
В Госдуме выступили за право на досрочную пенсию для отцов-одиночек Общество, 07:49
В четвертом аэропорту за ночь ввели ограничения на полеты Политика, 07:47
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
«России везет». Что для экономики означает рекордный рост цен на золотоПодписка на РБК, 07:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Стоимость золота впервые в истории превысила $4200 за унцию Инвестиции, 07:37
Силы ПВО сбили 59 дронов за ночь Политика, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:21
Москвичей предупредили о продолжении дождей Общество, 07:17
Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов Общество, 07:06
В России резко выросли продажи обувиПодписка на РБК, 07:01
Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами Политика, 06:55