Суд взыскал ₽4 млрд с экс-главы «ЮГК» и других по иску Генпрокуратуры

Ведомство требовало взыскать 3,9 млрд руб., не пошедших на возмещение экологического ущерба от аварии на одном из месторождений. Суд удовлетворил требование в полном объеме

Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / ТАСС)

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к бывшему мажоритарному акционеру ПАО «ЮГК» Константину Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. в качестве компенсации за экологический ущерб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пластского городского суда

Другими ответчиками в рамках разбирательства выступали замглавы Ростехнадзора Юрий Шувалов, экс-заместитель руководителя Росприроднадзора Владислав Потапов и бывший глава управления Следственного комитета по Челябинской области Алексей Колбасин.

Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Иск был подан в конце июля, разбирательство объединили с рассмотрением поданных в прошлом году заявлений Магнитогорской природоохранной прокуратуры к ПАО «ЮГК» о взыскании экологического ущерба, отмечает «Правда УРФО». Таким образом, «Южуралзолото» попало в число ответчиков по иску, но представители Генеральной прокуратуры на заседании заявили, что финансовых требований к переданным государству компаниям не поддерживают, пишет издание.

Генпроекуратура требовала взыскать 4 млрд руб., не пошедших на возмещение экологического ущерба от аварии. Она произошла в апреле 2024-го на Светлинском месторождении, когда Струков еще был главой ЮГК. На объекте прорвало дамбу, куда поступали дренажные воды с золотоизвлекательной фабрики. Это привело к загрязнению мышьяком территории размером 330 тыс. кв. м. Ущерб был оценен в почти 4 млрд руб., но не был возмещен.

Ростехнадзор и Росприроднадзор после ЧП провели проверки, выявили нарушения и выдали предписания в адрес ЮГК, но бенефициаров компании, в том числе Струкова, не проверяли.Работы на объекте, несмотря на приостановку на 90 дней, возобновили через две недели с разрешения Шувалова. Источник РБК также пересказывал аргументы истцов, согласно которым «пассивности органа следствия» Струков смог добиться благодаря неформальным отношениям с Колбасиным,

В середине июля Советский районный суд Челябинска отстранил Струкова от должности президента УК ЮГК. До этого суд конфисковал доли бизнесмена и его окружения в группе компаний в доход государства. По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах государственной власти.

Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд. С 2000 года он является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России». Одновременно бизнесмен состоит в комитете по экологии и природопользованию. В иске прокуратуры говорилось, что это обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования.

До конфискации активов у Струкова было 67,85% акций ЮГК, а также стопроцентная доля в ООО «УК ЮГК». 22% принадлежали «ААА Управление капиталом» (структура «Газпромбанка»), остальные 10,15% находились в свободном обращении. После конфискации активов бизнесмена и его окружения судом единственным учредителем ООО «УК ЮГК» с долей в 100% стало государство.

В июле министр финансов Антон Силуанов заявил, что конфискованные доли в группе компаний «Южуралзолото» после их перехода в собственность государства будут проданы новому собственнику. «Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового», — отмечал он.