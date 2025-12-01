 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Генпрокуратура потребовала изъять имущество рекордсмена по взятке в МВД

Генпрокуратура потребовала изъять квартиры, машины и другое имущество, принадлежащее бывшему сотруднику управления К МВД Сатюкову, его родственникам и друзьям. Экс-полицейского обвиняют в получении одной из крупнейших взяток
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Зюзинский районный суд Москвы поступил антикоррупционный иск заместителя генпрокурора к бывшему сотруднику Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгию Сатюкову, членам его семьи и доверенным лицам.

Генеральная прокуратура просит суд обратить в доход государства имущество, зарегистрированное Сатюковым на своих близких: 14 квартир в Москве и Санкт-Петербурге, 11 нежилых помещений в Санкт-Петербурге, Саратове, Ижевске, Москве и Свердловской области особняк в ОАЭ, наличные и безналичные денежные средства в рублях, долларах и евро, а также 1 млрд рублей в счет незаконно полученного дохода от операций с ценными бумагами.

Как рассказал РБК источник, знакомый с содержанием иска, генеральная прокуратура выявила нарушения Сатюковым антикоррупционного законодательства в процессе надзора за следствием по уголовному делу. По данным следствия, с 2019 по 2021 год, Георгий Сатюков, будучи сотрудником управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД, получил крупнейшую взятку в размере более 5 млрд рублей в биткоинах и эфириумах от администратора биржи WEX Алексея Иванова (Билюченко) через своего друга Дмитрия Соколова. За эти деньги Сатюков должен был осуществлять для Иванова общее покровительство и закрывать глаза на его незаконную деятельность, считает следствие.

Сатюков в 2019 году был назначен на должность начальника третьего отделения четвертого отдела управления «К», в 2021 году он был уволен. С 2013 по 2021 годы официальный доход полицейского составил чуть более 9,8 млн рублей. Взятка в деле Сатюкова — одна из крупнейших в истории России. Среди других крупных взяток — 1,4 млрд руб., которые получил экс-полковник Дмитрий Захарченко, его приговорили к 16 годам тюрьмы. В октябре за взятку более чем 7 млрд руб. такой же срок получил экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев.

По данным источника, Генпрокуратура выявила, что Сатюков приобретал большое количество имущества и регистрировал его на своих близких. Следствие установило, что на своего друга Дмитрия Соколова он зарегистрировал имущество на более чем 2 млрд рублей и $201 тыс., в том числе два автомобиля Porsche, 7 пар часов Patek Philippe на 100,3 млн рублей, перьевую ручку S.T.Duрont Paris за миллион рублей, более 12 квартир в Санкт-Петербурге, четыре машино-места и виллу в ОАЭ площадью более, чем 6 тыс кв.м стоимостью почти 1,5 млрд рублей по курсу 2021 года. Также, во время обысков у него было изъяты 201 тыс долларов. Соколов не имел официального дохода с 2018 по 2019 года, а его супруга с 2018 по 2020 годы заработала 1,3 млн рублей. Помимо имущества, бывший полицейский оформил на своего друга договор, по которому с 2020 по 2022 года получил доход от брокерской деятельности в размере свыше 1 млрд рублей. А также на его имя были открыты счета в разных валютах: $279 тыс, 34 тыс евро и 617,7 тыс рублей.

На своего брата, Антона Сатюкова, доход которого составил 708,2 тыс руб с 2020 по 2023 годы, бывший полицейский оформил пять нежилых помещений в Саратове, Ижевске и Свердловской области, квартиру в Москве площадью почти 200 кв метров и автомобиль BMW X5, выявила генпрокуратура. Еще часть  имущества он оформил на свою бывшую жену и на супругу брата. 

Сатюков и Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Беседа в рамках подготовки к судебному разбирательству состоится 8 декабря в Зюзинском суде.

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
МВД взятка суд коррупция Генпрокуратура Москва криптовалютная биржа
