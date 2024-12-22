С билетов «Укржелдороги» убрали перевод на русский язык
Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») убрала русский язык со своих билетов на поезда, передает «Страна» со ссылкой на замминистра общин и территорий Тимура Ткаченко.
Издание показало фото обновленного билета: на нем полностью отсутствует перевод на русский, но все слова продублированы на английском.
Ткаченко назвал изменение «важным шагом в рамках евроинтеграции».
«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания», — заявил он.
Ткаченко отметил, что текущий вид билета — не окончательный. По его словам, формат «несколько усовершенствуют».
«Укрзализныця» — государственный железнодорожный перевозчик на Украине. Компания является практически полным монополистом в сфере железнодорожных перевозок в стране.
После начала военной операции украинские власти неоднократно призывали ограничить общение граждан на русском языке. В частности, его сравнивал с «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» возглавлявший в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. К маю 2024-го лишь в трех школах на Украине преподавали русский язык, говорил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. В октябре Минобразования Украины поддержало поддержало законопроект, предусматривающий запрет общения на русском языке на переменах в школах.
В 2019 году власти Украины приняли закон об исключительных правах украинского языка. В российском МИДе называли эту инициативу «принудительной и фактически тотальной украинизацией», а ряд пунктов закона — «прямым запретом» на использование русского языка в разных сферах. По мнению президента России Владимира Путина, русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.
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