С билетов «Укржелдороги» убрали перевод на русский язык

На билетах нового образца надписи не дублируются на русском, вместо этого есть перевод на английский. Власти назвали это «важным шагом в рамках евроинтеграции». Москва заявляет об ущемлении русскоговорящих на Украине

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») убрала русский язык со своих билетов на поезда, передает «Страна» со ссылкой на замминистра общин и территорий Тимура Ткаченко.

Издание показало фото обновленного билета: на нем полностью отсутствует перевод на русский, но все слова продублированы на английском.

Ткаченко назвал изменение «важным шагом в рамках евроинтеграции».

«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания», — заявил он.

Ткаченко отметил, что текущий вид билета — не окончательный. По его словам, формат «несколько усовершенствуют».

«Укрзализныця» — государственный железнодорожный перевозчик на Украине. Компания является практически полным монополистом в сфере железнодорожных перевозок в стране.

После начала военной операции украинские власти неоднократно призывали ограничить общение граждан на русском языке. В частности, его сравнивал с «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» возглавлявший в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. К маю 2024-го лишь в трех школах на Украине преподавали русский язык, говорил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. В октябре Минобразования Украины поддержало поддержало законопроект, предусматривающий запрет общения на русском языке на переменах в школах.

В 2019 году власти Украины приняли закон об исключительных правах украинского языка. В российском МИДе называли эту инициативу «принудительной и фактически тотальной украинизацией», а ряд пунктов закона — «прямым запретом» на использование русского языка в разных сферах. По мнению президента России Владимира Путина, русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.