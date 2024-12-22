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С билетов «Укржелдороги» убрали перевод на русский язык

Русский язык на билетах «Укржелдороги» заменили английским
На билетах нового образца надписи не дублируются на русском, вместо этого есть перевод на английский. Власти назвали это «важным шагом в рамках евроинтеграции». Москва заявляет об ущемлении русскоговорящих на Украине
Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») убрала русский язык со своих билетов на поезда, передает «Страна» со ссылкой на замминистра общин и территорий Тимура Ткаченко.

Издание показало фото обновленного билета: на нем полностью отсутствует перевод на русский, но все слова продублированы на английском.

Ткаченко назвал изменение «важным шагом в рамках евроинтеграции».

«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания», — заявил он.

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Ткаченко отметил, что текущий вид билета — не окончательный. По его словам, формат «несколько усовершенствуют».

«Укрзализныця» — государственный железнодорожный перевозчик на Украине. Компания является практически полным монополистом в сфере железнодорожных перевозок в стране.

После начала военной операции украинские власти неоднократно призывали ограничить общение граждан на русском языке. В частности, его сравнивал с «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» возглавлявший в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. К маю 2024-го лишь в трех школах на Украине преподавали русский язык, говорил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. В октябре Минобразования Украины поддержало поддержало законопроект, предусматривающий запрет общения на русском языке на переменах в школах.

В 2019 году власти Украины приняли закон об исключительных правах украинского языка. В российском МИДе называли эту инициативу «принудительной и фактически тотальной украинизацией», а ряд пунктов закона — «прямым запретом» на использование русского языка в разных сферах. По мнению президента России Владимира Путина, русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина русский язык железные дороги Билеты перевод
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