Минобразования Украины поддержало запрет общения на русском на переменах

Глава украинского Минобразования поддержал инициативу о запрете общения школьников на русском языке на переменах. Президент России называл подобные инициативы «выдавливанием» русскоговорящих с их исторических территорий

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Министерство образования Украины поддержало законопроект, предусматривающий запрет общения на русском языке во время перемен в школах, заявил глава ведомства Оксен Лисовой. Его слова приводит УНИАН.

Он отметил, что у Минобразования был ряд замечаний к законопроекту, они касались возможности равноправного развития языков национальных сообществ Европейского союза. «Это безусловно ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии», — сказал Лисовой.

Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду 1 октября. По словам одного из авторов инициативы народного депутата Натальи Пипа, предлагается использование только украинского языка на территории школ. В частности, она сослалась на жалобы родителей школьников на подавляющее число случаев общения детей на русском языке. Пипа также призвала украинцев использовать родной язык в домашних условиях.

После начала военной операции украинские власти неоднократно призывали ограничить общение граждан на русском языке. В частности, его сравнивал с «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» возглавлявший в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Спустя два года лишь в трех школах на Украине преподают русский язык, утверждал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

В 2019 году власти Украины приняли закон об исключительных правах украинского языка. В российском МИДе называли эту инициативу «принудительной и фактически тотальной украинизацией», а ряд пунктов сочли «прямым запретом» на использование русского языка в разных сферах. По мнению президента России Владимира Путина, русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.