Путин согласился, что русскому миру сегодня объявлена война
Президент России Владимир Путин согласился, что сегодня русскому миру объявлена война. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.
«Выступали коллеги из [Государственной] думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал он.
Еще в 2022 году бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использует идеологию «русского мира» для обоснования своих выдуманных прав и привилегий.
Путин заявлял, что миссия России в мире — укрепление, развитие русского мира и повышение его привлекательности как для самих россиян, так и для граждан других стран.
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