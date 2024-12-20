Путин согласился, что русскому миру сегодня объявлена война

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин согласился, что сегодня русскому миру объявлена война. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Выступали коллеги из [Государственной] думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал он.

Еще в 2022 году бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использует идеологию «русского мира» для обоснования своих выдуманных прав и привилегий.

Путин заявлял, что миссия России в мире — укрепление, развитие русского мира и повышение его привлекательности как для самих россиян, так и для граждан других стран.