Антивоенное граффити Бэнкси украли спустя час после появления

Новое граффити Бэнкси в Лондоне было доступно для обозрения около часа, прежде чем его похитили. На дорожном знаке STOP художник изобразил три военных беспилотника

Фото: banksy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Новая работа британского анонимного художника Бэнкси появилась на дорожном знаке на юго-востоке Лондона, пишет Би-би-си. На нем слово STOP было перекрыто тремя летящими беспилотниками.

Снимок граффити появился в социальных сетях художника, что подтвердило его авторство, спустя меньше часа неизвестные похитили дорожный знак.

Бэнкси не раз обращался к антивоенной тематике. Прошлой осенью он посетил Украину и сообщил, что сделал семь граффити в разных местах страны. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. После попытки кражи одной из работ их оснастили антивандальными стеклами с датчиками движения и удара.

Бэнкси выставил на продажу 50 копий своей картины [FR]AGILE, на вырученные деньги будут куплены машины скорой помощи, генераторы, газовые обогреватели и электрооборудование для Украины. На граффити изображена белая мышь, царапающая картонку с надписью «FRAGILE» (с англ. — «хрупкое»), в результате чего две первые буквы стираются, остается AGILE (с англ. — «проворно»). Как поясняет Toronto Sun, цена лота может составить £40–60 тыс. (более 4–6 млн руб.).

В марте антивоенную работу художника «CND Soldiers», созданную в 2005 году, продали на аукционе #ABANKSY4UKRAINE за £81 тыс. (тогда около 10 млн руб.). На ней изображены двое солдат, рисующих пацифик. Вырученные деньги пообещали направить на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Личность Бэнкси остается неизвестной. Согласно одной из версий, художника зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии. В 2008 году таблоид Mail on Sunday опросил одноклассников и друзей детства Ганнингема, которые подтвердили, что это Бэнкси.



Другая популярная версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Бэнкси и Роберт Дель Ная оба родились в Бристоле. До того как основать гMassive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси отмечал, что творчество Дель Ная оказало на него влияние. Би-би-си осенью опубликовало старое интервью, на котором Бэнкси признается, что его зовут Робби.