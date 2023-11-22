BBC опубликовала старое интервью с Бэнкси, где он назвал свое имя
Британский анонимный художник Бэнкси в 2003 году подтвердил, что его зовут Робби. Интервью опубликовали на сайте BBC, изначально фрагмент с именем Бэнкси был вырезан.
В начале беседы журналист BBC Найджел Вренч спросил может ли он называть художника «именем, которое использовало издание Independent».
Бэнкси ответил утвердительно, после чего Вренч уточнил: «Роберт Бэнкс, да?», на что художник ответил: «Я Робби».
Художник скрывает свое настоящее имя. Согласно одной из версий, Бэнкси зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии после ряда исследований при помощи геопрофилирования. В 2008 году таблоид Mail on Sunday опросил одноклассников и друзей детства Ганнингема, которые подтвердили, что мужчина является Бэнкси.
Другая популярная версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
Бэнкси и Роберт Дель Ная оба родились в Бристоле. До того как основать группу Massive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси признавался, что творчество Дель Ная оказало на него влияние.
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