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Военная операция на Украине ,  
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Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпень

Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпень за граффити на разрушенном доме
Работа Бэнкси в Ирпени, Киевская область
Работа Бэнкси в Ирпени, Киевская область (Фото: Александра Бутова / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Британский художник Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпень (Киевская область). Об этом сообщается на сайте городского совета.

«Всемирно известный английский художник Бэнкси <...> стал почетным гражданином Ирпеня. Такое решение было принято на сессии Ирпенского городского совета», — говорится в сообщении.

В совете уточнили, что Бэнкси получил этот статус за граффити на одном из разрушенных домов, которым «привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня».

Также статус почетного гражданина получил руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин — за координацию и помощь в эвакуации мирных жителей, а также за предоставление временного жилья для бездомных.

14 ноября Бэнкси подтвердил газете The Art Newspaper, что он создал семь рисунков в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. В Ирпене он нарисовал девочку-гимнастку с лентой.

2 декабря стало известно, что одно из украинских граффити Бэнкси — в Гостомеле (Киевская область) — украли прямо со стены. Там была изображена женщина в бигуди и домашнем халате с противогазом на лице. Рисунок был нанесен на утеплитель, и произведение украли, срезав пенопласт. Вскоре полиция задержала злоумышленников.

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В начале апреля украинские власти и западные СМИ, в том числе Reuters и AFP, опубликовали кадры из Ирпеня и Бучи (также находится в Киевской области), откуда незадолго до этого ушли российские военные. На кадрах были видны трупы. Мэр Бучи Анатолий Федорук говорил, что этих людей застрелили, а также заявлял о сотнях в братских могилах.

Минобороны России назвало опубликованные материалы постановкой. Ведомство заявило, что в период, когда Буча находилась под контролем российских военных, «ни один местный житель не пострадал». В Минобороны также подчеркивали, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после ухода российских военных.

9 апреля Минобороны России заявило, что власти Украины готовят провокацию, чтобы обвинить российских военных в массовых убийствах мирных жителей Ирпеня. В ведомстве тогда говорили, что с этой целью в Харьковской области провели постановочную съемку.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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