Похитителю граффити Бэнкси в Гостомеле пригрозили 12 годами тюрьмы
На Украине предъявили обвинения жителю Киева, который пытался украсть граффити британского художника Бэнкси, сообщает Генпрокуратура страны.
По данным ведомства, мужчина решил демонтировать кусок стены со здания в Гостомеле, на котором была нарисована женщина в противогазе, затем продать граффити, а деньгами «распорядиться по собственному усмотрению». Для этого он привлек нескольких человек, которые не знали о намерениях подозреваемого.
Когда изображение срезали со здания, подозреваемый обмотал рисунок пленкой и собирался загрузить в автомобиль, но не успел, «поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации». Граффити удалось вернуть.
Главное управление Национальной полиции в Киевской области сообщило, что организатору попытки похищения предъявили обвинение по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Как передает издание Delo.ua, организатор акции по демонтажу — волонтер Сергей Довгий. Он заявлял, что хотел продать изображение на аукционе, а вырученные деньги потратить на помощь украинской армии.
О том, что Бэнкси приезжал на Украину, стало известно в ноябре. Художник сообщил, что создал семь рисунков в разных местах Украины, в том числе в Ирпене и Бородянке. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. В Ирпене он нарисовал девочку-гимнастку с лентой. В начале декабря художник стал почетным гражданином города.
10 декабря Бэнкси выставил на продажу 50 копий своей картины [FR]AGILE. Как сообщили организаторы, на вырученные деньги будут куплены машины скорой помощи, генераторы, газовые обогреватели и электрооборудование для Украины.