Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине

Фото: Legacy of War Foundation

Британский уличный художник Бэнкси выставил на продажу 50 копий своей картины [FR]AGILE. Продажу организует благотворительный фонд Legacy of War Foundation, говорится на сайте организации.

Название работы — игра слов. Fragile переводится с английского как «хрупкость», а agile значит «гибкость».

Работы будут продаваться по $5000. Желающие купить работу должны зарегистрироваться до 16 декабря. Победителей выберет компьютер.

Как рассказал глава Legacy of War Джайлз Дали, на вырученные деньги будут куплены машины скорой помощи, генераторы, газовые обогреватели и электрооборудование.

14 ноября Бэнкси подтвердил газете The Art Newspaper, что он создал семь рисунков в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. В Ирпене он нарисовал девочку-гимнастку с лентой. В начале декабря художник стал почетным гражданином города.

2 декабря стало известно, что одно из украинских граффити Бэнкси — в Гостомеле (Киевская область) — украли прямо со стены. Там была изображена женщина в бигуди и домашнем халате с противогазом на лице. Рисунок был нанесен на утеплитель, и произведение украли, срезав пенопласт. Вскоре полиция задержала злоумышленников.