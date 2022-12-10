Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
МИД России и Турции подтвердили «пакетный» характер договора по зерну Политика, 19:43
Роналду повторил мировой рекорд по количеству матчей за сборные Спорт, 19:19
Роналду вышел спасать Португалию от поражения. Что происходит на ЧМ Спорт, 19:17
Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине Политика, 19:14
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 19:00
Взявший заложников в ТЦ Дрездена умер от ранений Общество, 18:59
Россия расширит пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией Политика, 18:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бывшая российская фигуристка выиграла финал Гран-при в парном катании Спорт, 18:50
Виктор Бут рассказал, что было самым тяжелым в американской тюрьме Политика, 18:18
Федерация футбола Камеруна заявила о шантаже Это'О со стороны журналиста Спорт, 18:10
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 18:10
Марокко — Португалия. Онлайн матча 1/4 финала ЧМ Спорт, 18:00
Минобороны опубликовало кадры ударов Су-25 по бронетехнике ВСУ Политика, 17:55
Бут заявил, что пошел бы на спецоперацию на Украине добровольцем Политика, 17:33
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине

Британский художник Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине
Фото: Legacy of War Foundation
Фото: Legacy of War Foundation

Британский уличный художник Бэнкси выставил на продажу 50 копий своей картины [FR]AGILE. Продажу организует благотворительный фонд Legacy of War Foundation, говорится на сайте организации.

Название работы — игра слов. Fragile переводится с английского как «хрупкость», а agile значит «гибкость».

Работы будут продаваться по $5000. Желающие купить работу должны зарегистрироваться до 16 декабря. Победителей выберет компьютер.

Как рассказал глава Legacy of War Джайлз Дали, на вырученные деньги будут куплены машины скорой помощи, генераторы, газовые обогреватели и электрооборудование.

14 ноября Бэнкси подтвердил газете The Art Newspaper, что он создал семь рисунков в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. В Ирпене он нарисовал девочку-гимнастку с лентой. В начале декабря художник стал почетным гражданином города.

2 декабря стало известно, что одно из украинских граффити Бэнкси — в Гостомеле (Киевская область) — украли прямо со стены. Там была изображена женщина в бигуди и домашнем халате с противогазом на лице. Рисунок был нанесен на утеплитель, и произведение украли, срезав пенопласт. Вскоре полиция задержала злоумышленников.

Читайте на РБК Pro
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Владислав Мартынов — РБК: «Можем ожидать «криптовесну» в середине 2023»
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Бэнкси Украина благотворительность Военная операция на Украине
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпень
Политика
Полиция задержала вандалов, «укравших» граффити Бэнкси с дома в Гостомеле
Общество
Бэнкси нарисовал граффити в поселке под Киевом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter