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Граффити Бэнкси в Киевской области защитили стеклом и датчиками
Граффити Бэнкси в Киевской области защитили стеклом и датчиками
На Украине придумали, как защитить от вандалов и воров уличные граффити художника Бэнкси. Конструкцию разработали вместе с производителем систем безопасности Ajax Systems, она снабжена датчиками и защитным стеклом
Для охраны работ Бэнкси в Бородянке, Ирпене и Горенке на них установили защиту с круглосуточным беспроводным подключением к охранной компании.
Защитные конструкции снабжены датчиками движения и удара.
В декабре 2022 года со стены здания в Гостомеле Киевской области было срезано и украдено граффити Бэнкси. Судя по фотографиям, картина была нарисована на утеплителе и воры просто срезали пенопласт.
В тот же день вандалов задержала полиция. Они объяснили, что хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды ВСУ, сообщили тогда в полиции.
Организатору похищения грозит до 12 лет лишения свободы, сообщала украинская Генпрокуратура.