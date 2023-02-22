Граффити Бэнкси в Киевской области защитили стеклом и датчиками

На Украине придумали, как защитить от вандалов и воров уличные граффити художника Бэнкси. Конструкцию разработали вместе с производителем систем безопасности Ajax Systems, она снабжена датчиками и защитным стеклом

Для охраны работ Бэнкси в Бородянке, Ирпене и Горенке на них установили защиту с круглосуточным беспроводным подключением к охранной компании.

Защитные конструкции снабжены датчиками движения и удара.

В декабре 2022 года со стены здания в Гостомеле Киевской области было срезано и украдено граффити Бэнкси. Судя по фотографиям, картина была нарисована на утеплителе и воры просто срезали пенопласт.

В тот же день вандалов задержала полиция. Они объяснили, что хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды ВСУ, сообщили тогда в полиции.

Организатору похищения грозит до 12 лет лишения свободы, сообщала украинская Генпрокуратура.