Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии

С начала года от насильственных преступлений пострадали более ста человек. В военной прокуратуре это объясняют отсутствием у командиров навыков работы с подчиненными

В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец, передает «Интерфакс».

По его словам, с начала 2019 года по этой причине пострадали 100 военнослужащих. Чаще всего, отметил Скребец, насилие в армии связано с тем, что младшие и старшие командиры нарушают основные требования уставов. «Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито», — заявил заместитель главного военного прокурора.

Большинство из командиров, которых уличили в рукоприкладстве, оправдывают свои действия нехваткой уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат, добавил Скребец. В действительности же, по его словам, одной из причин насилия является отсутствие навыков работы с подчиненными. Это, в свою очередь, обусловлено недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ, считает замглавы ведомства.

По его словам, в текущем году также выросло число преступлений, связанных с посягательством на военное имущество и бюджетные средства.