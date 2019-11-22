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Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
С начала года от насильственных преступлений пострадали более ста человек. В военной прокуратуре это объясняют отсутствием у командиров навыков работы с подчиненными

В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец, передает «Интерфакс».

По его словам, с начала 2019 года по этой причине пострадали 100 военнослужащих. Чаще всего, отметил Скребец, насилие в армии связано с тем, что младшие и старшие командиры нарушают основные требования уставов. «Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито», — заявил заместитель главного военного прокурора.

Большинство из командиров, которых уличили в рукоприкладстве, оправдывают свои действия нехваткой уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат, добавил Скребец. В действительности же, по его словам, одной из причин насилия является отсутствие навыков работы с подчиненными. Это, в свою очередь, обусловлено недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ, считает замглавы ведомства. 

По его словам, в текущем году также выросло число преступлений, связанных с посягательством на военное имущество и бюджетные средства.

Общество
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

25 октября в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых своих сослуживцев, после чего сдался. По словам его отца, причиной произошедшего стали неуставные отношения. Кроме того, как следовало из показаний рядового, опубликованных Telegram-каналом Baza, сослуживцы угрожали его «опустить». В Минобороны в ответ заявили, что это может быть связано с толкованием матерного слова, которое «на командирском языке» используется в переносном значении и значит «наказать».

Комиссия ведомства в конце октября установила, что у Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из офицеров, находившихся в составе караула. При этом, как заявил источник РБК в комиссии, факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились.

Кроме того, как писал в октябре «Коммерсантъ», в воинской части в Козельске (Калужская область) в кабинете командира был найден погибшим военнослужащий Сергей Сафонов. В свидетельстве о смерти, с которым ознакомился РБК, ее причиной названо «преднамеренное самоповреждение». Однако в морге выяснилось, что на лицо Сафонова наложен грим, под которым обнаружились синяки. Родственники солдата не верят, что он мог покончить с собой.

По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в октябре и ноябре 2017 года, 51% опрошенных россиян назвали дедовщину причиной уклонения от службы в армии. Этот же опрос показал, что из-за улучшения имиджа армии выросло число респондентов, которые хотели бы, чтобы служил кто-то из их родственников.

В апреле того же года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что количество преступлений, связанных с неуставными отношениями, снизилось на 37,6% за год, а с рукоприкладством — на 16%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Главная военная прокуратура, армия, дедовщина
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