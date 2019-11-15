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В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
Об этом говорится в ответе референта Главного военно-политического управления Минобороны «Новой газете». Вопрос газеты был связан с информацией об угрозах Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял своих сослуживцев
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства. Таким образом там ответили на запрос «Новой газеты», в котором говорилось о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свой поступок угрозами «опустить» его. Выдержки из ответа референта Главного военно-политического управления Минобороны Рустема Клупова газета опубликовала на своем сайте.

«В Российской армии нет примеров мужеложства — это традиция, проверенная годами», — отметил Клупов.

В военном ведомстве заявили, что сексуальные надругательства и однополые связи в армии «мягко говоря, не приветствуются». «Жестко выражаясь, это презирается и может стать поводом для серьезных неуставных отношений к гомосексуалисту», — заявили в Минобороны.

Что касается угрозы сексуального надругательства над Шамсутдиновым, то в военном ведомстве предположили, что это может быть связано с толкованием матерного слова, которое «на командирском языке применяется в переносном значении и значит «накажу».

«Шамсутдинов заявил об этом не сразу, потому что, скорее всего, правильно понял смысл сказанного командиром, а после встречи с адвокатом, конечно, это было им представлено как угроза сексуального насилия, что делает из убийцы защитника своей чести и достоинства», — заявили «Новой газете» в Минобороны.

В ответе военного ведомства также указывается, что у командира были претензии к Шамсутдинову, поскольку он не желал учить статьи устава и отказывался участвовать в уборке помещений.

Что касается отправки Шамсутдинова в караул во время прохождения программы обучения срочной службе, то в Минобороны не увидели в этом никаких нарушений, назвав такую практику «сдачей определенного экзамена на зрелость».

Ранее в Минобороны заявляли, что попытки «языком клише 1990-х годов» описать порядки в воинской части в Забайкалье являются информационным вбросом, целью которого является попытка оказать влияние на ход расследования.

25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горном Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения. Позже он дал показания, что в этот день лейтенант пригрозил ему изнасилованием. «Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь — мне деваться некуда было», — цитировал Шамсутдинова Telegram-канал Baza.

В конце октября источники РБК сообщали, что комиссия Минобороны установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минобороны
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