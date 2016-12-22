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Большинство россиян пожелали увидеть своих родных в рядах военнослужащих
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Большинство россиян пожелали увидеть своих родных в рядах военнослужащих
Общество, 13:55
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Большинство россиян пожелали увидеть своих родных в рядах военнослужащих

Более 60% россиян положительно оценили состояние российской армии, следует из материалов опроса ВЦИОМ, поступивших в РБК. Более двух третей опрошенных заявили, что хотели бы увидеть на службе в армии своих родных.

Как отмечает ВЦИОМ, ежегодный опрос показал улучшение отношения граждан к вооруженным силам. Так, уровень одобрения деятельности российской армии за пять лет вырос с 52 до 88%. Лишь 5% респондентов заявили о «плохом» или «очень плохом» состоянии вооруженных сил. 64% россиян отметили улучшение общей ситуации в армии в последние несколько лет, а о повышении боеготовности заявили 84% опрошенных.

Большая часть россиян поддержала действия российских военных в Сирии. 78% опрошенных заявили, что войскам России удалось добиться в Сирии поставленных задач. Больше половины (54%) поддержали дальнейшее ведение войны против терроризма.

Две трети россиян полагают, что России грозит военная угроза со стороны других государств. При этом 93% уверены, что армия сможет защитить Россию от подобной угрозы.

Улучшение имиджа армии сказалось и на отношении граждан к службе родных и близких в рядах вооруженных сил. Более двух третей (68%) россиян заявили, что хотели бы, чтобы в армии служил кто-то из их родственников. В 2012 году их доля составляла 52%. В то же время опрос показал, что среди россиян сохраняется страх дедовщины в армии. 51% опрошенных назвали ее причиной уклонения от службы, еще 40% назвали причиной уклонения страх попасть в горячую точку.

Исследование проводилось в октябре и ноябре. В него включили несколько опросов среди обычных граждан, военнослужащих, членов их семей и юношей допризывного возраста (16–18 лет).

Теги: ВЦИОМ , армия России , Опрос
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