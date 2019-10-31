На теле погибшего в Козельске срочника нашли грим и синяки

Родственники погибшего во время службы в одной из частей РВСН срочника Сергея Сафонова обнаружили на выданном им теле скрытые под гримом синяки и намерены добиваться возбуждения дело об убийстве солдата, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно официальной версии, Сафонов 16 октября покончил с собой. При этом его нашли висящим в шкафу в кабинете командира части, уточняет «Коммерсантъ». В свидетельстве о смерти (с документом ознакомилось РБК) ее причиной названо «преднамеренное самоповреждение». Однако в морге выяснилось, что на его лицо наложен грим, под которым обнаружились синяки.

«На лице и теле присутствуют гематомы и следы, которые могут свидетельствовать о борьбе. Мы заказали независимую экспертизу и будем добиваться переквалификации статьи на убийство», — говорится в сообщении проекта «Правозащиты Открытки», к сотрудникам которого обратились за помощью родственники Сафонова.

Заключения в окончательной форме пока нет, поскольку для проведения гистологических исследований образцов тканей нужно довольно большое время, рассказал РБК один из юристов «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. Однако, по его словам, при осмотре тела независимым экспертов найдены характерные для последствий ударов тупыми предметами гематомы вокруг обоих глаз, а также несколько хорошо просматриваемых гематом в районе грудной клетки и ссадины на кистях обеих рук.

«Все это, вместе со странной картиной происшествия, вызвало у нас подозрение в том, что произошедшее с Сергеем Сафоновым вполне могло быть убийством. Кроме того, полученное нами от родственников медицинское свидетельство о смерти содержит, на наш взгляд, преждевременный вывод о том, что смерть произошла в результате самоповреждения. Довольно странный вывод, с учётом того, что судмедэксперт, пришедший к нему, не присутствовал на месте происшествия в момент смерти», — пояснил Прянишников.