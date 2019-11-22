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Роспотребнадзор сообщил о «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море
По данным ведомства, угроз для россиян нет. Ведомство повысило мониторинг радиационной обстановки на прилегающих территориях

Роспотребнадзор повысил мониторинг радиационной обстановки в районе Южно-Китайского моря из-за сообщений о «радиационном инциденте», говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как сообщает служба, по данным Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в этом районе зафиксировано повышение уровня радиационного фона. При этом ведомство отмечает, что какой-либо угрозы для россиян нет.

О каком именно «инциденте» идет речь, Роспотребнадзор не уточняет. Накануне на сайте Hal Turner Radio Show — радиоведущего из Нью-Джерси — появилась информация, что океанографические приборы для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрировали «мощный подводный взрыв». Утверждалось, что взрыв произошел на глубине 50 м, а его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, говорилось в материале, Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor обнаружила «значительные» показания радиации на южном побережье Китая вблизи города Чжанцзян, а также Гонконга и Тайваня.

Материал дополняется.

Теги: Роспотребнадзор
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