Министр обороны КНР выступил против действий США в Южно-Китайском море

Пекин выступает против действий Вашингтона в Южно-Китайском море. Об этом на межправительственном форуме по безопасности «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, передает Reuters.

По его словам, «некоторые страны за пределами региона» входят в Южно-Китайское море, «чтобы нарастить мускулы во имя свободы судоходства».

Помимо этого, добавил министр, Пекин возражает против политики Вашингтона в тайваньском вопросе. «Никакие попытки расколоть Китай не увенчаются успехом. Любое вмешательство в вопрос о Тайване обречено на провал», — сказал Вэй Фэнхэ и добавил, что Китай намерен «сражаться до конца».

В то же время министр подчеркнул, что не хотел бы развития конфликта между двумя странами и отметил, что война между КНР и США приведет к катастрофе.