Появилось фото «попавшего в ловушку» авианосца США в Южно-Китайском море

Появилось фото «попавшего в ловушку» авианосца США в Южно-Китайском море

Китайские корабли взяли на сопровождение американский атомный авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

На снимках, сделанных со спутника, запечатлено несколько военных кораблей, которые шли к северо-востоку от оспариваемого архипелага Спратли.

Комментируя информацию о появлении изображений, пресс-секретарь Седьмого флота ВМС США Реанн Моммсен отказалась подтвердить местонахождение авианосца. «Его отправка (авианосца. — РБК) не является ответом на какие-то конкретные события», — приводит издание The Japan Times слова Моммсен.

Она также отметила, что в настоящее время корабль выполняет повседневные задачи.