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Появилось фото «попавшего в ловушку» авианосца США в Южно-Китайском море

Китайские корабли взяли на сопровождение американский атомный авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

На снимках, сделанных со спутника, запечатлено несколько военных кораблей, которые шли к северо-востоку от оспариваемого архипелага Спратли.

Комментируя информацию о появлении изображений, пресс-секретарь Седьмого флота ВМС США Реанн Моммсен отказалась подтвердить местонахождение авианосца. «Его отправка (авианосца. — РБК) не является ответом на какие-то конкретные события», — приводит издание The Japan Times слова Моммсен.

Она также отметила, что в настоящее время корабль выполняет повседневные задачи.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян в связи с публикацией снимка заявил, что американский корабль был направлен в регион для демонстрации силы США. Он добавил, что военнослужащие Китая продолжат выполнять свои обязанности, защищая суверенитет и безопасность страны.

В конце августа стало известно, что власти Китая отклонили запрос на посещение американским военным кораблем порта Циндао. До этого КНР не пустила в порт Гонконга ракетный крейсер Lake Erie и десантный корабль Green Bay.

Теги: авианосец «Рональд Рейган», Южно-Китайское море
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Китай не пустил военный корабль США в порт Циндао
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