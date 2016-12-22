ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,26 62,73 EUR Нал. 74,39 72,98 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7410,80 +51,20 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25462,58 +0,54% Nasdaq 7812,02 +0,12%
Помпео выразил озабоченность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря
Лента новостей
Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:16, Партнерский материал Дело о расследовании крушения Ми-8 в Красноярском крае передали в Москву 09:13, Общество СМИ узнали о прибытии в Париж из ЦАР борта с телами погибших журналистов 09:11, Общество Основатель Kanobu создает онлайн-энциклопедию для геймеров 09:07, Технологии и медиа Пресс для России: к чему приведут предложенные в США санкционные меры 09:00, Политика На месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае нашли черные ящики 08:41, Общество Помпео выразил озабоченность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря 08:17, Политика СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае 07:55, Общество Разбившийся Ми-8 на взлете задел лопастями груз другого вертолета 07:52, Общество Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае 07:21, Общество В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета 06:50, Общество Reuters рассказал о докладе ООН о продолжении ядерной программы КНДР 06:42, Политика Путин подписал закон об изучении родных языков 06:26, Общество Экс-министр обороны Украины назвал причины ухода военных из армии 05:55, Политика В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине 05:31, Общество Грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане после миссии на МКС 05:17, Технологии и медиа WP узнала о контактах Бутиной с экс-членом команды Трампа 05:17, Политика Госдеп одобрил продажу боевых вертолетов Латвии на сумму $200 млн 04:15, Политика Минкультуры профинансирует 18 документальных фильмов 04:13, Общество Оператор фондовой биржи Нью-Йорка создаст криптовалютную платформу Bakkt 03:49, Бизнес В Мексике в жилом доме найдены убитыми 11 человек 03:27, Общество АЛРОСА отчиталась о продаже самого дорогого бриллианта России 02:57, Бизнес Названа дата поединка между Макгрегором и Нурмагомедовым в США 02:39, Общество Более 400 человек проведут поиски унесенных рекой двух детей в Сочи 02:06, Общество Reuters рассказал о тайном предложении Генштаба России США по Сирии 01:52, Политика Защита Вайнштейна показала суду доказывающие его невиновность письма 01:36, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 01:32, РБК и Сбербанк США пригрозили отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары 01:07, Политика
Помпео выразил озабоченность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря
Политика, 08:17
0
Помпео выразил озабоченность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И в рамках проходящих в Сингапуре министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы [с Ван И] обсудили территориальные проблемы, с моей стороны была выражена озабоченность действиями Пекина», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Госдепа.

Помпео подчеркнул важность продолжения конструктивных американо-китайских отношений, которые дают значимые результаты. Также он отметил приверженность обеих стран к окончательной, полной денуклеаризации Северной Кореи и важность дальнейшего осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Накануне Ван И заявил, что никто не хочет повторения войны на Корейском полуострове, в том числе КНДР и Южная Корея. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте китайского МИДа. По его словам, настало время выпустить официальную декларацию о прекращении войны между Северной Кореей и Южной Кореей.

В региональную межправительственную организацию АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалог с организацией, участвует в ее саммитах. В региональном форуме АСЕАН принимают участие 27 стран, включая Россию и США.

В конце мая Китай обвинил американский флот во вторжении в территориальные воды Парасельских островов в Южно-Китайском море, на которые заявляют свои претензии несколько стран. Тогда, на перехват кораблей США вышли китайские ВМС. Как сообщал Reuters, со стороны ВМС США были эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam, которые прошли мимо Парасельских островов в районе 19 км. В Пекине заявили, что такие действия американской стороны противоречат как китайскому, так и международному праву.

Также в мае сообщалось, что Пекин в ходе учения разместил на аэродроме около спорных островов Спратли свои стратегические бомбардировщики H-6K, которые могут нести ядерное вооружение. В американском Министерстве обороны заявили, что такие действия усиливают напряженность в регионе.

В начале июня глава Пентагона США Джеймс Мэттис во время международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море «резко контрастируют с открытостью» американской стратегии. Он отметил, что США будут, если это необходимо «энергично конкурировать» с Китаем.

Теги: Майк Помпео , Китай , милитаризация , Южно-Китайское море
Главное
Разбившийся Ми-8 на взлете задел лопастями груз другого вертолета Общество
Материалы по теме
Корабли ВМС США заметили у спорного архипелага в Южно-Китайском море Политика
Reuters узнал об опасениях «Роснефти» из-за бурения в Южно-Китайском море Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter