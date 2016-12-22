Помпео выразил озабоченность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И в рамках проходящих в Сингапуре министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы [с Ван И] обсудили территориальные проблемы, с моей стороны была выражена озабоченность действиями Пекина», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Госдепа.

Помпео подчеркнул важность продолжения конструктивных американо-китайских отношений, которые дают значимые результаты. Также он отметил приверженность обеих стран к окончательной, полной денуклеаризации Северной Кореи и важность дальнейшего осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Накануне Ван И заявил, что никто не хочет повторения войны на Корейском полуострове, в том числе КНДР и Южная Корея. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте китайского МИДа. По его словам, настало время выпустить официальную декларацию о прекращении войны между Северной Кореей и Южной Кореей.

В региональную межправительственную организацию АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалог с организацией, участвует в ее саммитах. В региональном форуме АСЕАН принимают участие 27 стран, включая Россию и США.

В конце мая Китай обвинил американский флот во вторжении в территориальные воды Парасельских островов в Южно-Китайском море, на которые заявляют свои претензии несколько стран. Тогда, на перехват кораблей США вышли китайские ВМС. Как сообщал Reuters, со стороны ВМС США были эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam, которые прошли мимо Парасельских островов в районе 19 км. В Пекине заявили, что такие действия американской стороны противоречат как китайскому, так и международному праву.



Также в мае сообщалось, что Пекин в ходе учения разместил на аэродроме около спорных островов Спратли свои стратегические бомбардировщики H-6K, которые могут нести ядерное вооружение. В американском Министерстве обороны заявили, что такие действия усиливают напряженность в регионе.



В начале июня глава Пентагона США Джеймс Мэттис во время международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море «резко контрастируют с открытостью» американской стратегии. Он отметил, что США будут, если это необходимо «энергично конкурировать» с Китаем.