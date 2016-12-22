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В МИД КНР объяснили инцидент с эсминцем США в Южно-Китайском море
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В МИД КНР объяснили инцидент с эсминцем США в Южно-Китайском море
Политика, 07:56
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В МИД КНР объяснили инцидент с эсминцем США в Южно-Китайском море

Американский эсминец USS Decatur вошел в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море без разрешения китайского правительства, в связи с чем к кораблю направился эскадренный миноносец ВМС Китая Luyang. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

После сближения с эсминцем США китайские моряки идентифицировали корабль и попросили американцев покинуть район. «Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами», — подчеркнули в министерстве.

В ВМС США рассказали об инциденте с китайским военным кораблем
Политика

Ранее в ВМС США сообщали, что Luyang осуществил «небезопасный и непрофессиональный» маневр возле Decatur, подойдя к эсминцу на расстояние 41 м. Американскому кораблю пришлось уклониться, чтобы избежать столкновения. По словам источников телеканала CNN, министр обороны США Джеймс Мэттис на фоне инцидента в Южно-Китайском море отменил запланированный на октябрь визит в Пекин.

В Южно-Китайском море расположен ряд спорных архипелагов, на которые претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины. Речь идет об островах Спратли, Парасельских островах и рифе Скарборо.

Теги: Южно-Китайское море , ВМС США , ВМС Китая , спорные острова
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